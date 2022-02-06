Elektrik zamları Diyarbakır ve Mardin’de halkı sokağa döktü, polis müdahale etti

AKP iktidarının 2022 yılı ile birlikte art arda uyguladığı zamlara vatandaşlar isyan ediyor. Elektriğe uygulanan yüksek zamlar sonrasında Diyarbakır ve Mardin’de de vatandaşlar tepkilerini sokağa çıkarak gösterdi. Eyleme polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Evren DEMİRDAŞ

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Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığının yanı sıra AKP hükümetinin elektriğe uyguladığı zam politikası birçok vatandaşın tepkisi çekmeye devam ediyor. Diyarbakır’ın Silvan ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde zamları protesto etmek için birçok vatandaş, bir araya gelerek eylem yaptı. Mardin'de polisin vatandaşlara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği öğrenildi.

SİLVAN'DA ÇOK SAYIDA VATANDAŞ TOPLANDI

Silvan PTT binası önünde toplanan çok sayıda kişi, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) Silvan binasına doğru yürüdü. Yurttaşlar buradan kaymakamlık önüne geçerek, açıklama yaptı. Seyithan Aktarlı isimli bir vatandaş, “DEDAŞ zulmü var. Bu millet perişan olmuş. Halk bu faturaları ödeyemiyor” dedi.

Açıklamanın olduğu kaymakamlık binası önünde vatandaşlar, “DEDAŞ istifa” sloganları atarak eylemlerine son verdi.

MARDİN'DE POLİS MÜDAHALESİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde binlerce kişi elektrik zamları başta olmak üzere yapılan zamları protesto etmek için sokağa çıktı. Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde dövizler ve elektrik faturaları taşıdı.

Elektrik faturalarına isyan eden bazı yurttaşlar, faturaları meydanda ateşe vererek, tepkilerini gösterdi. “İstifa” sloganları atan vatandaşlar Dicle Elektrik binasına yürümek istedi.

Uzun süre bekleyişe rağmen herhangi bir yetkili bölgeye gelmezken, polisler kitleden dağılmalarını istedi. Ancak kitle dağılmamakta ısrar ederek, sloganlarla tepkilerini sürdürdü. Bir süre sonra polis kitleye biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

“BIÇAK KEMİĞİ KESMEYE BAŞLADI”

Zamların vatandaşların belini büktüğünü belirten CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan, şu ifadeleri kullandı:

* Mardin'de elektrik sorunu yıllardır var özellikle corona virüsü salgını sürecinde hükümetin uygulamaları vatandaşlar için büyük sıkıntılar yaratıyor. Ama bu son dönemlerde faturaların kabarık gelmesinden dolayı vatandaşları daha da sıkıştırmaya başladı. Daha önce elektrik sorunu genellikle tarımsal sulamayla ilgiliydi.

* Özellikle bu corona virüsü salgını koşullarında devletin halka imkanlar sunması gerekirken tarım ve sulamada o imkanı göstermedi. Ağır ekonomik koşullarında bu mutfağa yansımaya başladı. Bu süreç içerisinde elektrik faturaları bir ay içerisinde yüzde yüzleri geçmiş. Bu koşullar altında artık bıçak kemiğe dayandığından ziyade bıçak artık kemiği kesmeye başladı. Hükümetin bir an evvel bu soruna eğilip sorunu çözmesi gerekiyor.

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