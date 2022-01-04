Elif Eda Güneş, CHP’ye katıldığını duyurdu

Mars’a gönderilen keşif aracını tasarlayan şirketin yarışmasına proje göndermesiyle yankı uyandıran ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlanan 20 yaşındaki Elif Eda Güneş, CHP'ye katıldığını duyurdu. Gençlere "Ülkemiz kritik bir süreçten geçiyor" diyerek seslenen Güneş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak, "Sözleri hem bugünün hem de geleceğimizin ışığıdır" dedi.

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Yozgat'ta doğan ve Mars'a gönderilen keşif aracını tasarlayan şirketin yarışmasına proje göndermesiyle, köy okullarına ‘Kelebek Etkisi’ adında proje hazırlamasıyla adından söz ettiren 20 yaşındaki Elif Eda Güneş, bir sosyal medya paylaşımında bulunarak CHP'ye katıldığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine rozet taktığı fotoğrafı paylaşan Güneş, “Sizlere paylaşmaktan gurur duyduğum bir haber vermek istiyorum” diyerek yazılı açıklamada bulundu.

GENÇLERE SESLENDİ: ÜLKEMİZ KRİTİK BİR SÜREÇTE

Elif Eda Güneş, CHP'ye katılımını şu ifadelerle duyurdu:

* Ülkemizin içinden geçtiği süreç oldukça kritik ve tarihi bir öneme sahip. Bu dönemde; her genç arkadaşımızın, elini taşın altına koyup ülkemizin geleceği hakkında söz söyleme hakkının ve sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

* Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman, Türk milleti yükselecektir’ sözleri hem bugünün hem de geleceğimizin ışığıdır.

“KILIÇDAROĞLU İLE BİRLİKTE YÜRÜMEYE KARAR VERMİŞ BULUNMAKTAYIM”

* Gelinen bu noktada, bir genç olarak aldığım kararı sizlerle paylaşmak istiyorum…

* Bugünden itibaren; gençlere verdiği değeri ve desteği yakından görme imkanına sahip olduğum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürümeye karar vermiş bulunmaktayım.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Bir açıklamada daha bulunan Elif Eda Güneş, “O kadar heyecanlıyım ve umutluyum ki gelecek adına.. Şehir şehir, ülke ülke dolaşıp çocuklara umut aşılamaya ve kendimi her gün geliştirmeye devam edeceğim. Her şey çok güzel olacak” dedi.

“GENÇLERİ SİYASETE DAVET EDİYORUM”

* Ülkemizin daha aydınlık ve güçlü bir Türkiye olması için tüm gençleri din, dil, ırk veya parti gözetmeksizin siyasete davet ediyorum.

FUAT OKTAY İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Güneş, geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmüştü.

İMAMOĞLU’NA TESPİT SİSTEMİNİ ANLATMIŞTI

Güneş, geçtiğimiz haziran ayında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü. Bu görüşmeye ilişkin Güneş, “Gizli buzlanma tespit sistemi ile ilgili belediye ile çok güzel kararlar aldık. Çok yakında daha güzel haberler ile karşınızda olacağım” demişti.

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