Emekli Bursa İl Müftüsü de çift maaş kervanına katıldı

Aralık ayında yaş haddinden dolayı emekli olan Bursa İl Müftüsü İzani Turan da çift maaş alanlar kervanına katıldı. Turan, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla vakıf genel müdürü olarak atandı.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emekli Bursa il Müftüsü İzani Turan, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla Vakıf Genel Müdürü olarak atandı.

ÇİFT MAAŞ KERVANINA KATILDI

Muhalefet, kamu görevlilerine verilen birden fazla maaşa tepki gösterirken, Aralık ayında yaş haddinden dolayı emekli edilen Bursa il Müftüsü İzani Turan, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla Vakıf Genel Müdürü olarak atandı. Turan’da böylelikle çift maaş kervanına katılmış oldu.

ERBAŞ, VEDA GECESİNDE ‘KENDİSİNİ YAKINDAN TANIRIM’ DEMİŞTİ

Turan’ın “Vefa ve Veda Gecesi” programına katılarak, Turan ile tanışıklığının çok eski olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şöyle konuşmuştu;

“Kendisini tanıdığım kadarıyla her zaman yüzümüzü ak edecek güzel hizmetler yaptı. Bu hizmetleri yaptığına şahidiz. Şu ana kadar 33 ilimizde il buluşmaları gerçekleştirdik.

Sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, üniversiteli öğrencilere hitap ederek ve merkezden mezraya tüm hocalarımızın katıldığı toplantılar yapıyoruz. Orada konuşmamı bitirirken onlara diyorum ki ‘Bakınız değerli hocalarım bizler Peygamber’in varisleriyiz, ulema ve alimler ancak peygamberlerin varisleridir.”

İlginizi Çekebilir Çift maaşla gündeme gelmişti! Havvanur Yurtsever HSK'nın yeni üyesi oldu