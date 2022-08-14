Emekli vatandaş: Belgesellerdeki aslanların yediği ete imreniyoruz

Trabzon’da et alamadığını anlatan emekli vatandaş, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’ya dert yandı. Vatandaş, "Belgesellerde aslanların yediği ete imrenmeye başladım. O etler bize nasip olmuyor” dedi.

Elif ÇAVUŞ

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CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'ya ile emekli bir vatandaş arasındaki sohbet dikkat çekti. Ekonominin geldiği duruma dikkat çekilen konuşmada emekli vatandaş et alamamaktan dert yandı.

İşte o diyalog:

– Ahmet Kaya: “Nasılsın iyi misin?”

– Emekli Vatandaş: “Sağol hoş geldiniz.”

– Ahmet Kaya: “Nasıl halin?”

– Vatandaş: “Böyle bir sıcakta Trabzon'da ne işiniz var? Gidin yaylalara.”

– Ahmet Kaya: “Emeklinin durumu nasıl?”

– Vatandaş: “Ya samimiyetimle bir şey desem inanır mısın? Vallahi de billahi de. Ben televizyona meraklıyım, hep bakıyorum. Duygulanacaksın belki dediğime. Belgeselde o aslanların maslanların ceylanları yiyor ediyor, onların yediği ete imrenmeye başladım inanır mısın?

-Üç çocuğum var ölüsünü öpeyim yalan söylüyorsam.

“SALATA YERKEN GÖZLERİM DOLDU”

Dün evde salata yaptım, hanım köyde. Salatayı yerken gözlerim doldu ağlamam geldi. Niye? Allah şahidimdir. Dedim Allah'ım ben bu salatayla doyuyorum, acaba benim çiftçi kardeşim bunu bana zararına mı verdi de benim karnım doyuyor? Vebale kalıyor muyum diye düşünmediysem Allah zarar etsin beni.”

– Ahmet Kaya: “O senin temiz yüreğinden abi.”

– Vatandaş: “Ama aslanlara imrendim, o ceylanları yiyor ya bize nasip olmuyor o etleri yemek.”

– Ahmet Kaya: “Et alamıyoruz yani artık.”

– Vatandaş: “İmrendim onların yediği ete. Doğru mu diyorum bilmiyorum?”

– Ahmet Kaya: “Of! Maalesef o hale geldik.”

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