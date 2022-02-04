Emine Erdoğan: 2023’te sıfır atığı tüm Türkiye’de yaygınlaşmış hale getirmeyi hedefliyoruz

Emine Erdoğan’ın katılımıyla "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" final töreni düzenlendi. Programda proje sahipleri ödüllerini Emine Erdoğan'ın elinden aldı. Programda konuşan Emine Erdoğan, “Hükümetimizin geçtiğimiz 20 yıl boyunca kadınların güçlendirilmesi konusunu öncelikli politikaları arasına aldığını sanıyorum buradaki herkes biliyordur. Bu doğrultuda Ulusal Eylem Planlarında, kız çocuklarının eğitimi ve kadınların güçlenmesine yönelik çok ciddi adımlar attık“ dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen “Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu Projesi” final töreni düzenlendi. Programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Tamer Kıran da katıldı. Program, sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmek için kısa film gösterimi ile başladı.

“KÜRESEL ORTALAMA SICAKLIK ARTIŞININ 1,5 DERECEYLE SINIRLANDIRILMASI TÜM İNSANLIK İÇİN KIRMIZI ÇİZGİDİR”

Programda konuşan Emine Erdoğan, “ Yenilenebilir enerji, temiz teknoloji, gelişmiş akıt yönetimi, tarım, orman ve balıkçılığın sürdürülebilir olması gibi nice konu kadınların ilgisini bekliyor. Açıkçası kadınlarımızın yarışmaya gönderdiği bunca proje beni keyif vaad etti. Kadınlar yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevredeki hayati rollerinin farkına vardıkça dünyanın günden güne iyileşeceğine inanıyorum. Küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması tüm insanlık için kırmızı çizgidir. Son 20 yılda dünyanın her yerinde yıkıcı etkiye sahip afetler artan bir seyir izliyor ve gözlerimizin önünde cereyan ediyor. O yüzden 1,5 derecelik sınırı geçmemek için tüm dünya aynı hedefe kilitlenmemiz gerekiyor. Türkiye olarak 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefimizi ilan ettik” dedi.

“2023’TE SIFIR ATIĞI TÜM TÜRKİYE’DE YAYGINLAŞMIŞ HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Emine Erdoğan, “Bu çerçevede yatırımdan üretime, ihracattan istihdama kadar geniş bir alanda dönüşüm dönemi başlamış oldu. Bu vizyonun 7'den 70'e herkes tarafından sahiplenilmesi son derece önemli. O nedenle bilinçli tüketim şuurunu aşılayan Sıfır Atık projesinin büyük bir adım olduğunu söylemek isterim. 2023'te sıfır atığı tüm Türkiye’de yaygınlaşmış hale getirmeyi hedefliyoruz. Uygulamanın başladığı 2017 yılından bugüne kadar yaklaşık 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı. Geri kazanım oranımız yüzde 22.4'e çıktı. Ücretli plastik poşet uygulamasıyla bugüne kadar 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Tüm bunlar ülkemizin ve dünyanın geleceğine büyük yatırımlardır. Kıymetli konuklar, salgından beri yeni bir dünyanın inşası, teknolojik devrim, yapay zeka gibi konuya dilimizden düşürmez olduk. Ancak tüm bunların başarısı insanın tabiatla yeniden ahenkli bir ilişki kurmasına bağlıdır” ifadelerini kullandı.

“KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ VE KADINLARIN GÜÇLENMESİNE YÖNELİK ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATTIK”

Bakan Derya Yanık ise “Hükümetimizin geçtiğimiz 20 yıl boyunca kadınların güçlendirilmesi konusunu öncelikli politikaları arasına aldığını sanıyorum buradaki herkes biliyordur. Bu doğrultuda Ulusal Eylem Planlarında, kız çocuklarının eğitimi ve kadınların güçlenmesine yönelik çok ciddi adımlar attık. 2019 yılında, 2023 yılları arasını kapsayan 11. Kalkınma Planımızda ülkemizin milli teknoloji hamlesiyle ki aslında şu toplantı da, o hamlenin, o sürecin bir devamı olarak karşımıza çıkıyor. Milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücümüzü kazanmaya, arttırmaya yönelik stratejiler geliştirdik. Bunun yanı sıra biliyorsunuz 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında da kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesine ilişkin çalışmaları da yaygınlaştırmak üzere çalışmalarımız sürüyor. Bizler bakanlık olarak eğitime özel bu gündemi de yakından takip ediyor, öğrenmeye açık herkesi desteklemeye çalışıyoruz” diye konuştu. (İHA)

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