Emniyet açıkladı! Canlı bomba saldırısı önlendi

PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı.

Can ÇAPAR

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, canlı bomba saldırısı hazırlığında olan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadını yakaladığını duyurdu.

Örgüt mensuplarının, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır haldeki 13 kilogramlık C4 patlayıcı ve telefon düzeneğine bağlı 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandığı aktarıldı.

Zanlıların Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahısta gözaltına alınırken, yakalanan şahsın çektiği fotoğrafları para karşılığında terör örgütlerine sattığını alınan ifadesinde itiraf ettiği belirtildi.

İÇİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Canlı bomba saldırısı, Hatay Emniyeti tarafından önlendi. PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı. Terör örgütü mensupları, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandı” denildi.

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