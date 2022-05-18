Emniyet Müdürünü şehit eden teröriste verilen ceza onandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Özel Harekât Şube Müdürü Ahmet Kabukçu ile polisler Mustafa Nohut ve Nuri Yazanel’i bombalı tuzakla şehit eden terörist Yakup Akkan’a verilen 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Özgür CEBE

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İstanbul'da sahte kimlikle yakalanan terörist Yakup Akkan, 2016'da Silvan'da operasyondan dönen zırhlı araca uzaktan kumandayla bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda Özel Harekât Şube Müdürü Ahmet Kabukçu, özel tim polisleri Mustafa Nohut ile Nuri Yazanel'i şehit oldu. Mehmet Ur ile Hasan Akkaş yaralandı.

‘BOMBACI OLDUĞUM İÇİN…’

Hain saldırıyı itiraf eden terörist, şöyle konuştu:

*Irak'ın Sincar bölgesine YBŞ'li (Şengal Direniş Birlikleri) olarak gittim. Peşmergenin desteğiyle IŞİD'le çatışmalara katıldım. Sonra Kobani'ye geçince bu kez YPG'li olarak IŞİD'e karşı savaştım.

*IŞİD'in yenilmesinden sonra TSK'nın operasyonları yoğunlaşınca yorulup evime döndüm. Örgüt, Diyarbakır'a ailemin yanına geldiğimi öğrenince bu kez beni Lice'ye çağırdılar.

*Burada Kobani'den gelen bir başka teröristin patlayıcıları aktifleştirmeye çalıştığını gördüm. Bombacı olduğum için kendilerine yardım etmemi istediler.

*Bu sırada hava harekâtı olunca 8 kişi öldü, ben yaralandım. Sığınakta gizlendim ve tedavim bitince Diyarbakır'a döndüm.

*Beni tekrar çağırdılar. İkinci kez gittiğimde bu kez Sur'daki hendek eylemlerine katılmam istendi.

*Örgütü karşıma alamadığım için direnemedim. Bana bir kalaşnikof tüfek, bomba ve tabanca verip gönderdiler.

*Ama ben Diyarbakır girişindeki Dicle nehri kıyısına bu silahları gömdüm ve Sur'a gitmedim. Yurtdışına kaçmak için İstanbul'da yakalandım.

*Emniyet Müdürü ile polislerin öldüğü bombayı hazırladım, ancak ben patlatmadım.

İSTİNAF 4 AĞIR MÜEBBETİ ONADI

Ağır Ceza Mahkemesi, teröristi 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 353 yıl hapisle cezalandırdı. Dosyayı inceleyen Bölge İstinaf Mahkemesi terör suçlarına bakmakla görevli ceza dairesi, delillerin hukuka uygun elde edildiğini, sanığa verilen mahkûmiyet kararında bir isabetsizlik görülmediğinin altını çizerek hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verdi.

PATLAMA YERİNDEKİ BOMBA ARTIKLARINDA PARMAK İZİ ÇIKTI

İstinaf Mahkemesi, teröristin bomba hazırlamak için Türkiye'ye giriş yaptığını, imal ettiği kumandalı bombayı karayoluna yerleştirip infilak ettirdiğini, Emniyet Müdürü Ahmet Kabukçu, polisler Mustafa Nohut, Nuri Yazanel'i şehit edip 2 polisi yaraladığını belirtti.

Teröristin Silvan'ın Bağdere Köyü yakınlarında askeri bir minibüse de bombalı saldırı düzenleyerek 21 askeri yaraladığı kaydedildi.

Teröristin kendi eliyle hazırladığı bombayı 373 metre kablo kullanarak olay yerine yakın dere yatağı ve tarla içinden ana yola kadar çekerek 8 pil ve elektronik devre kartıyla bombayı infilak ettirdiğine dikkat çekildi.

Her iki bombalı saldırı sonrası olay yerinden toplanan bomba artıklarında teröristin parmak izlerinin çıktığı ve iki hain saldırının da asli faili olduğu vurgulandı.

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