Enerji Bakanı muhalefete doğru rakamları veren bürokratı görevden aldı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, önergeye doğru cevap veren Strateji Geliştirme Başkanı Abdullah Beyazıt Niyazoğlu’nu affetmedi. Yerine Mutlu Koç geldi. Danışmanı Koç aynı zamanda TPAO’ya yönetim kurulu üyesi de oldu...

Veli TOPRAK

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki çifte atama, skandal bir görevden alma üzerine gerçekleşti. Bakan Fatih Dönmez'in, Dalaman'da tatil yaparken izni olmadan bir soru önergesine cevap verildi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Maden Tetkik Arama ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kiraladığı araçları sordu. Bakan adına Strateji Geliştirme Başkanı Abdullah Beyazıt Niyazoğlu önergeye cevap verdi.

2020 yılından itibaren son 2.5 yıllık süre içinde “İki ayrı madencilik işletmesi adına 460 araç kiralandığını, bu araçlara toplamda 33 milyon TL ödendiğini ve araçların akaryakıt gideri 4 milyon 995 bin lira” olduğunu açıkladı. Bakan, Ankara'ya dönünce gerçek rakamları açıklayan Niyazoğlu'nu jet hızıyla görevden aldı. Niyazoğlu'nun yerine de Bakan Danışmanı Mutlu Koç atandı. Danışman, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na vekaleten getirildi.

ÇİFT MAAŞA KAVUŞTU

Koç'a bir hafta içinde tam piyango vurdu. İki ayrı göreve birden geldi. Danışman, Daire Başkanlığı'nın yanı sıra yönetim kurulu üyesi de yapıldı. Koç, Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu üyeliği görevine de atandı. Böylece Koç, çift maaş almaya başladı. Halen TPAO'nun yönetiminde Melih Han Bilgin (Genel Müdür), Mehmet Ferruh Akalın (Genel Müdür Yardımcısı) ve üye olarak Kutluhan Taşkın ile Edip Müyesseroğlu yer alıyor.