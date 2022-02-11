Enerji Bakanı toplantı salonuna girerken elektrikler gitti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, 21 elektrik dağıtım şirketinin temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Dönmez'in toplantı salonuna girdiği sırada salonun elektrikleri gitti.

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Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım şirketinin üst düzey yöneticileri ile bakanlık binasında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Bakan Dönmez’in toplantı salonuna girdiği sırada beklenmeyen bir durum yaşandı. Salonun elektriklerinin kesilmesi üzerine, toplantı başka bir salonda yapıldı.

Toplantıya Bakan Dönmez’in yanı sıra Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü İzzet Alagöz, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Muhammer Nuri Aslan ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkanı Kıvanç Zaimler da yer aldı. 2 saati aşan toplantıda, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi muhtemel afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları ele alındı, son yıllarda yapılan altyapı yatırımları konuşuldu. DHA

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