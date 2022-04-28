Engelli koah hastasının elektriğini kestiler, solunum cihazını köy kahvesine taşıdı

Denizli’de elektrik faturasını ödeyemeyen engelli ve koah hastası Ünal Güldal’ın elektriği kesildi. Solunum için kullandığı nebulizatör cihazını köy kahvesine gittiğinde prize takarak ilacını alabilen yaşlı adam; “Elektriğim yok, başka ne yapabilirim?” diye konuştu. Güldal, evdeki boş buzdolabını da göstererek, “Yiyecek vardı, bitti. Bitince alıp yerine koyamadım" dedi

Selami AYDIN

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Denizli'nin Çivril İlçesine bağlı Emircik Köyünde yaşayan 73 yaşındaki Ünal Güldal tam bir dram yaşıyor. Eşini kaybettikten sonra yalnız kalan Güldal, bir süre önce felç geçirdi. Güldal aynı zamanda şeker ve koah hastalıkları ile mücadele ediyor.

Yaklaşık 4 yıldır ilaçlarda ayakta durabilen Güldal aldığı aylık 3 bin liralık emekli maaşı ile geçimini sağlıyor. Son dönemdeki elektrik zamları nedeniyle üç aydır faturasını ödeyemeyen Güldal'a son darbe elektrik şirketinden geldi. Evinin elektriği kesilen Güldal kullanmak zorunda olduğu tıbbi cihazı köy kahvesine taşıyarak burada prize takabiliyor.

“FATURAM 100 LİRAYI GEÇMEZDİ 500 LİRA OLDU”

Yalnız yaşadığını söyleyen Güldal, “Evde bir elektrikli ısıtıcı, tost makinesi, televizyon ve buzdolabı var. Elektrikli soba vardı fatura çok gelince onun yerine kömür sobası kurdum. Elektrik faturam 100 lirayı geçmezdi 500 liradan fazla gelmeye başladı. Emekli maaşımdan başka gelirim yok. Üç aylık faturam 4 bin 700 lirayı buldu. Ödeyecek gücüm yok. Ödeyemeyince elektriğimi kestiler” diye konuştu.

‘YİYECEK BİTTİ YERİNE KOYAMADIM'

Nefes darlığı çektiğini bu nedenle solunum cihazı kullandığını belirten Güldal, “Elektrikler kesik. Bu nedenle iki günden bu yana solunum cihazını kullanamıyorum. Köy kahvesine gidip orada prize takıyorum. Başka ne yapabilirim?

Elektrik şirketine gittim taksit yapılsın istedim kabul etmediler. Bankaya gittim yaşlıyım diye kredi vermediler. Allah ne kadar yaşatırsa o kadar dayanacağım. Çarem yok. Nasıl olsa biz yolu tuttuk, gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Evde yiyecek bittiğinde yerine koyacak gücü olmadığını da belirten Güldal boş buzdolabını göstererek, “Yiyecek vardı, bitti. Bitince alıp yerine koyamadım. Zaten elektrik de yok. Dolapta sadece yumurta ve ilaçlarım var. Başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.

‘ÇAVUŞOĞLU: EMEKLİNİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUM BU

Yaşlı adamı evinde ziyaret eden ve gerekli girişimlerde bulunarak elektriğinin açılmasını sağlayacağını ifade eden CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu,

“21'inci yüzyılda ülke şartlarımız bu. Vatandaşımız elektriğini ödeyemiyor. Ünal amca aynı zamanda koah hastası. Elektriği kesilmiş. Buzdolabında ilaçtan başka bir şey yok. Ülkenin içinde bulunduğu, emeklilerin içine düştüğü durum bu.

Tek başına yaşıyor. Elektriğe her şeyden çok ihtiyacı var. Tıbbi cihazı kullanmak zorunda ama elektrik olmayınca kullanamıyor. Eskiden elektrik parası 3-4 ayda bir gelir, kimse tutarını hatırlamazdı. Bugün maalesef insanların ekonomisini zorlayacak, ödeme güçlüğüne düşürecek bir halde” diye konuştu.

‘DEVLETİN UTANMASI LAZIM'

Devletin vatandaşına sahip çıkmak zorunda olduğunu söyleyen CHP’li Başkan Çavuşoğlu, şöyle konuştu;

“Hasta ve engelli bir vatandaşın evinin elektriğini kesme zafiyetinin içine düşülmesinin tek sorumlusu tek adam rejimidir. Her zamanki gibi beşli çeteye bütün imkan ve servetleri aktaran iktidar, emeklisine yaşayabilecek asgari en asgari ihtiyaçları bile temin edememektedir. Kaymakamlık ve valiliğe gideceğiz.

Bayram önü tek başına yaşayan Ünal Amcanın derdini çözmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekirse yardımseverler aracılığı ile de sorunu çözeriz. Güç bela da olsa bunu ödeyemeyen, ödemek için zorluk ve darlık içinde yaşayan binlerce emeklimiz, binlerce engellimiz var.

Devletin bu işten utanması lazım. Yöneticilerin bu durumdan utanması lazım. Engelli ve koah hastası birinin elektriğini kesme acziyetine düşülmesi bile ülkenin yönetilemediğinin göstergesidir. Yakın zamanda elektriğini ödeyemeyecek durumda olanların sayısı daha da artacaktır”

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