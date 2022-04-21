‘Engellilerden muayene katılım payı alınmasın’

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, engellilerin sorunlarını mecliste dile getirerek çözüm önerdi. Şevkin, engellilerinden muayene katılım payı alınmamasını, ilaç sorununun giderilmesini, muayene katılım payı alınmamasını ve 865 liralık maaşlarının artırılmasını talep etti.

Sozcu.com.tr

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, engellilerinden muayene katılım payı alınmamasını, ilaç sorununun giderilmesini, muayene katılım payı alınmamasını ve 865 liralık maaşlarının artırılmasını talep etti.

“KAYNAKLAR BELLİ KİŞİLERE AKTARILIYOR”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşan Dr. Şevkin, yaşamın her alanında engellerle karşılaşan engelli vatandaşların maalesef üstüne bir de ilaç sorunu yaşadığına dikkat çekti.

Düzenli olarak hastaneye gitmek ve ilaç kullanmak zorunda olan bir çok engellinin eczanelerde ilaç bulamadığı gibi her ay en az 200 lira muayene katılım payı ödediğine işaret eden Dr. Şevkin, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynakları belli kişilere aktarılıyor ama iş öğrencimize, öğretmenimize, memurumuza, sağlıkçımıza, emeklimize, taşeronumuza, engellimize gelince tüm kapılar bir bir kapanıyor” diye konuştu.

“MAAŞ DÜZENLENSİN, MUAYENE KATILIM PAYI ALINMASIN”

Kendisine ulaşan bir engellinin serzenişini de aktaran CHP'li Dr. Şevkin, şunları söyledi:

“Bir engellimiz diyor ki; ‘Göz hastalığı SSR ilaçlarım 8 ila 20 bin lira arasında değişiyor. 865 Lira maaşla bu ilaçları nasıl alayım.' Gelin hep birlikte engellilerimizin önündeki engelleri kaldıralım. Zaten hayatın bütün yükünü çeken dar gelirli engelli vatandaşlarımızın maaşları yeniden düzenlensin ve muayene katılım payı da alınmasın.”

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