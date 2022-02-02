Engin Altay’dan Erdoğan’a: Milletin sırtından inersen enflasyon kambur olmaktan çıkar

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyonu “kambur” olarak nitelemesini eleştirirken, “Erdoğan enflasyon için sürekli yeni tanım buluyor. ‘Köpük’ dedi, ‘müsilaj’ dedi, şimdi ‘kambur’ diyor. Milletin sırtında bir kambur var ama enflasyondan önce ve daha büyük bir kambur var; o kamburun adı Recep Tayyip Erdoğan. Kambur sensin Erdoğan, milletin sırtından in. Sen inersen enflasyon kambur olmaktan çıkar” dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Altay, şunları söyledi:

“Zamlar kar felaketinden daha fena şekilde vuruyor. Geçen sene 359 liraya dolan otomobilin deposu, şimdi 723’e doluyor. İki kattan fazla. Eski asgari ücretle 300 kilovat/saat için asgari ücretinden ödediği para yüzde 8,5 idi. Şimdi aynı 300 kilovat/saati kullanan aile yeni asgari ücretinden bunun için yüzde 12,2'sini ödeyecek. Nasıl geçinecek? Daha önce söyledim, geçen yıl ki 2825 liralık asgari ücret, bugünkü 4250 liradan alım gücü olarak daha güçlü bir paradır. Bu yıl rakam büyük, alım gücü yok.

“ELEKTRİKTE İNDİRİM ŞART”

Elektrikte indirimli tarife için bir 230 kilovat/saati önerdik. Beyefendi her şeyi biliyor ya bu; ‘Bir ailenin ortalama tüketimi 134 kilovat/saat' dedi. Ne oldu şimdi? Dün 210 kilovat saate çekti. Yahu bir kere de şu CHP’nin söylediğini zamanında yap. Er geç CHP’nin söylediğini yapıyorsun ama geç yapıyorsun, geç kalıyorsun ve millet bedel ödüyor. Fakat faturalar geldi, ‘yandım anam' diye bağırıyor. Yandım anam… Ben dün gaz aldım, 1400 liralık 530 metreküp. 20 gün gidecek… Böyle bir şey olabilir mi değerli arkadaşlar? Esnaf ve sanayici için bir düzenleme talep ediyoruz. Esnaf dükkanını açamıyor. Diyarbakır’da küçük bir esnaf dükkanın ortasına mangal koymuş, kömür yakıyor mangalla ısınmak için. Türkiye bu halde. Yarın Meclis Genel Kuruluna elektrik, doğalgaz ve petrol zamlarını getireceğiz. Erdoğan yarın biz bu meseleyi geniş geniş konuşmadan, sen gel bugünden bu konuda çağrımıza kulak ver. Bir, esnaf ve sanayicinin ayrı düzenleme; iki 210 kilovata kadar olan kısma derhal bir indirim, derhal bir indirim talep ediyoruz. Bu ivedidir, bu kaçınılmazdır.

“MİLLETİN SIRTINDAKİ KAMBUR”

Bir rekor; gözünüz aydın, gözümüz aydın, Cumhuriyet tarihi rekoru: Ocak ayında dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar. Hava atıp, caka satıyorlar. Arkadaşlar inceledi, bulamadılar böyle bir rakam; dış ticaret hacminin 1 ayda 10 milyar dolar olduğu bir rakam, bir örnek tarihimizde yok. Ve enflasyona ‘köpük' dedi, ‘müsilaj' dedi, şimdi kambur oldu enflasyon. Bir kambur var, milletin sırtında bir kambur var ama enflasyondan önce ve daha büyük bir kambur var; o kamburun adı Recep Tayyip Erdoğan. Kambur sensin Erdoğan, milletin sırtından in. Sen inersen enflasyon kambur olmaktan çıkar.

“ERDOĞAN DAMADIN YOLUNDAN GİDİYOR”

TÜİK yarın enflasyona çıkacak, yeni başkan enflasyon açıklayacak. İstanbul Ticaret Odası yüzde 50 olarak açıkladı. Bakalım TÜİK yarın ne söyleyecek? Başkan farkını göreceğiz, herhalde göreceğiz. TÜİK yarın sarayın enflasyonunu mu açıklayacak, yoksa sokağın enflasyonunu mu? Bunu da yarın hep birlikte göreceğiz. Yalnız Erdoğan yeni bir huy edindi. Damattan alıntı yapmaya başladı. Şöyle bir laf etmiş: ‘Her yeni ay bir öncekinden iyi olacak.' Bunu damat yapardı hatırlarsanız, hatta ayları peş peşe sıraladı: ‘Mart şubattan iyi olacak, nisan marttan iyi olacak' diye birkaç ayı da peş peşe sayardı. Erdoğan; Ocak Aralıktan çok kötü. Aralık da Kasımdan kötüydü? Şubat Ocaktan çok kötü olacak, görüyoruz. Nasıl her yeni ay bir öncekinden iyi olacak, kime göre iyi olacak? Damat böyle derdi, böyle diye diye gitti; darısı Erdoğan’ın başına. Bu her yeni ay bir öncekinden iyi olacak teranesini satanlar gidiyor. Gidiyor. Dileriz darısı damadın başına gelen -siyasi olarak tabi- Erdoğan’ın başına da gelecek.

“İSTANBUL'A İHANET EDEN ERDOĞAN”

31 Mart 2019’da İstanbullu Erdoğan’ın kulağını çekti. Erdoğan bunu ciddiye almayınca, kulağını uzatmaya devam edince, millet elini Erdoğan’ı kulağından çekti, 23 Haziran 2019’da Erdoğan’a okkalı bir şamar attı. Ve anlaşılan bu ki bu şamarın acısı hala geçmemiş ama bir şeyi bilmesi lazım. Korkunun ecele faydası yok. Millet sana İstanbul’da attığı şamarı Türkiye genelinde ilk seçimlerde atacak. Özel hayatının gizliliği devlet eliyle ihlal edilmiş ve servis edilmiş, devlet susuyor. Ekremfobik olmuş bunlar. Yani bir CHP paranoyası, bir Kılıçdaroğlu paranoyası var, bir de Ekrem paranoyaları var. Ekremfobik bunların alayı ama bu paranoyaların size hiçbir faydası olmayacak. Ya pişkin pişkin bir de demez mi? ‘İstanbul’u her şeyi ben yaptım, bizden sonra bir şey yapılmadı.' Doğru, Kahraman’da da balığı ilk 2008’de sen yedin. Ekrem’den önce Kahraman’da balığı sen yedin, bu doğru ama İstanbul’a ihanet eden de sensin, İstanbul’un kıymetini bilmeyen de sensin. Bu sözler bana ait bir söz değil. Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ekim 2017. Şimdi İstanbul’a ihanet edilmiyor ama şu yapılmıyor: Ak Parti Kadın Kolu başkanına, belediyenin bir idrakinde çalıştırılan kadın kolu başkanına yurtdışında yüksek lisans yapsın diye 128 bin avro, 123 bin lira ve ayrıca 9 bin dolar verilmiyor. Bu yapılmıyor, Ekrem bunu yapamıyor ama Ekrem şunu yapıyor: Aynı anda 10 ayrı metro inşaatını sürdüren dünyadaki tek şehir İstanbul’dur. Avrupa’nın en büyük katı atık yakma tesisi, Avrupa’nın en büyük tesisi bitirildi, çalışıyor. Erdoğan, sen Kadın Kolu Başkanına 128 bin avro, üstüne 123 bin TL ve üstüne 9 bin dolar verip yurtdışına gönderiyorsun; senin kafan bu kafa. İmamoğlu’nun kafası da 53000 öğrenciye nakit eğitim desteği veren bir kafa. Fark bu kadar açık.”

6 PARTİNİN İŞBİRLİĞİ ERDOĞAN'I RAHATSIZ EDİYOR

Altay, gazetecilerin sorusu üzerine, “Erdoğan’ın bu tür saçmalıklarını artık ben hiç yadırgamıyorum. İstanbul’daki kar felaketindeki kusurlarını örtmek için belediye başkanımızın gittiği lokantayı dert edenler, şimdi muhalefet parti genel başkanlarının bir araya gelişindeki oturma düzenini merak edip, dertleniyor olabilirler. 6 siyasi partinin parlamenter demokratik sistemle ilgili iş ve güç birliği belli ki Erdoğan’ı çok rahatsız ediyor. O muhalefet liderlerinin yaş ve güç sırasına göre nereye oturup nereye oturmayacaklarını bıraksın da, kendisi önce biraz önce gösterdiğim imzanın hesabını versin. Millet İttifakı şu anda Deva Partisi ve Gelecek Partisi ittifaka dahil olmayan partiler. Parlamenter demokratik sistem konusunda bir güç ve işbirliği süreci var. Millet İttifakı ile ilgili ise en ufak bir sorun zaten yok. Millet İttifakı’nda işler tıkır tıkır yolunda yürüyor” yanıtını verdi.

İlginizi Çekebilir AKP'nin kalesinde esnaf sokağa çıktı

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin hayatınızda mum, gaz lambası vardı