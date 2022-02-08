Enginyurt: Numan Bey kafayı neyle yaptın?

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’u memleketine davet etti: Numan Bey "Sorunları biliyoruz ama halkımız bize güveniyor. Çözerse AK Parti çözer" diyor. Numan Bey kafayı neyle yaptın?

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Sorunları biliyoruz ama halkımız bize güveniyor. Çözerse AK Parti çözer” diyen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u memleketine davet etti. Enginyurt yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

– “Her şeyin farkındayız, nerede ne eksik var biliyoruz. Sanki ekonomideki bu gelişmeleri, muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız bir algıdır” diyor. Kendisini doğum yeri olan Ünye'ye davet ediyorum.

– Oturduğun yerden konuşmak kolay, yüreğin yetiyorsa gel Ünye'ye beraber gidelim, sokakta beraber gezelim. Bakalım halk, “Çözerse AK Parti çözer” mi diyor, yoksa ilk seçimde AK Parti gider mi diyor, hep beraber görelim.

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