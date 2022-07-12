Erdal Acar’ın tutuklanmasında ‘Necati Şaşmaz’ detayı

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen ‘Sarallar’ operasyonunda gözaltına alınan 122 şüpheli toplam 82 eylemden sorumlu tutuldu.

Hayati ARIGAN

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Sarallar organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 122 şüpheliden 46 kişi, birden fazla kişi ile birlikte yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklanmıştı.

Aralarında iş insanı Erdal Acar, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Gürz, şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı ve Altan Saral, Ali Saral, Uğur Saral ile Volkan Saral'ın da aralarında olduğu 46 şüpheli tutuklanmıştı.

Şüphelilerin tutuklama gerekçelerinde oyuncu müşteki Necati Şaşmaz'ın verdiği ifadelere değinildi.

ELİF KARLI'NIN EŞİ

Şarkıcı Elif Karlı'nın eşi şüpheli Ahmet Cengiz Karlı'nın, müşteki Melih Tan'ın anlatımları, ifadesi alınamayan Cem Ozan Torunlar'a karşı işlendiği anlaşılan “tehdit” suçuna gösterir iletişim tespitleri dikkate alınarak “birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçunu işlediği belirtildi.

Tutuklanan Ahmet Cengiz Karlı hakimlik ifadesinde, bir buçuk yıl önce Ali Kaplan’a röntgen filmi geri dönüşüm işi için gittiğini belirterek, “Çay bahçesinde yarım saat oturup sonra ayrıldım. Soruşturma sürecinde yağmaya uğradığı ileri sürülen kişilerle görüştüm. Kendilerini tanımam” dedi.

“UTANÇ DUYUYORUM”

By pass ameliyatı geçirdiğini, kalbimde 8 stend olduğunu belirten Ahmet Cengiz Karlı, “Kalp ve böbrek yetmezliğim vardır. Çocuklarımın biri avukat, diğeri hukuk fakültesi öğrencisidir. Utanç duyuyorum. Yağma yapmadım, tehdit etmedim. Ne sabıkam var, ne de cezaevine girdim. Kimseyle telefon, tapem yok” ifadelerini kullandı.

“DİALİZE GİRMEZSEM ÖLECEĞİM”

Olayla ilgili bir tek Ali Kaplan ile görüştüğünü belirten Ahmet Cengiz Karlı, “Ben ölmek üzereyim. İlaçlarımı tam alamadığım için hayatım risk altında. Çay bahçesine gittiğimde Ali Kaplan ile tek başıma oturdum. Şikayetçi ifadelerinde benimde orada olduğumu söylemiş. Başka bir delil yok. Sağlığım bu tip şeylere elverişli değil. Çocuklarımın yüzüne bakamam. Ne çete ne örgüt bilirim. Son beş senedir canımla uğraşıyorum. Dialize girmezsem öleceğim” dedi.

“ADLİ KONTROL TEDBİRİ VERİLMELİ”

Tutuklamaya sevk sebebinin şikayetçilerin yağma suçuna maruz kalmalarından dolayı ifadeleri olduğunu belirten Karlı'nın avukatı Ufuk Uzunoğlu, “Cengiz Karlı, Elif Karlı'nın eşidir ve sevilen bir insandır. Şikayetçi Rıfat ve Melih Tan'a yönelik yağma olayında Ahmet Cengiz Karlı'nın bir tasarrufu olmamıştır. Kendisi yasalara saygılıdır. Sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılmasını ya da adli kontrol tedbiri verilmesini istiyoruz” dedi.

ERDAL ACAR 9 EYLEMDEN SORUMLU TUTULDU

Tutuklanan Erdal Acar hakkında 9 eylemin şüphelisi olduğu ileri sürüldü.

Yurtiçi Kargo ve MEF Eğitim Kurumları’nın patronu Ümit Arıkan'a karşı işlenen eyleme ilişkin tapeler, Necati Şaşmaz'ın ifadeleri, Üzüm Ailesi'nin iddiaları ve dolandırıcılıktan cezaevinde yattığı ileri sürülen Atalay Demirtaş'ın iddiaları üzerine “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçlarından tutuklanan 54 yaşındaki Erdal Acar suçlamaları reddetti.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ FİRARİ

Acar'ın avukatları üçüncü kişilerin tapelerde Erdal Acar hakkındaki konuşmalarını da suçlama olarak yöneltilmesinin yasalara aykırı olduğunu belirtti.

Soruşturmada yönetici olarak addedilen kişilerin firari olmasına rağmen, yönetici olarak konumlandırılan Erdal Acar'ın evinde hiçbir şeyden habersiz gözaltına alındığını belirten avukatları, tutuklamanın en son çare olduğunu belirtti.

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