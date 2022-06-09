Erdoğan ‘adayım’ dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılacağını söyleyen Erdoğan, “Cumhur İttifakı’nın adayı benim” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan Erdoğan, “Adaylığını ya da adayını açıkla” diye konuştu.

‘BAHÇELİ İSMİMİ AÇIKLADI’

Erdoğan konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Bay Kemal’e diyorum ki, artık kaçak güreşmeyi bırak, ipe un sermekten, bahane üretmekten, lafla peynir gemisini yürütmeye çalışmaktan vazgeç.

Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Ha bire seçim tarihi belli olsun diyorsun. Söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak.

Kaçacak yerin yok Bay Kemal. Ha bire Cumhur İttifakı’nın adayı belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum; Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan.

Sayın Bahçeli defalarca ismimi açıkladı. Daha ne arıyorsun? 2023 seçimlerinde aday olmak için de can atıyorsun. Gel kendine ve partine daha fazla eziyet etme Bay Kemal.

MEZHEB VURGUSU

Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok ya adaylığını açıkla, ya da adayını açıkla. Siyaset yürek ve samimiyet işidir. Bu soruma cevap vermezsen hem yüreksiz, hem samimiyetsiz demektir.

Ürktüğün, korktuğun bir durum varsa onu da çık açıkça söyle. Diyet borcundan dolayı birileri seni tehdit ediyorsa bu ülkenin polisi, hakimi gereğini yapacaktır.

Mezbehinden ötürü dolayı birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa onun da çaresi var. Her mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de yanında oluruz.

Kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal.

Nasıl 85 milyonun hakkını ve hukukunu gerektiğinde canımız pahasına koruyorsak, ana muhalefet partisinin genel başkanın hakkını üç beş kendini bilmeze, üç beş marjinal tetikçiye evelallah çiğnetmeyiz. Yeter ki sen harbi ol, sen hasbi ol, sen dürüst ol, sen açık ol.

ALTILI MASAYA ELEŞTİRİ

Bu zatı yüreklendirmek için harekete geçirmek için daha ne yapabiliriz bilmiyorum. Bunlar daha Türkiye’nin en önemli meselesi hususunda kendi aralarında anlaşıp, milletin önüne çıkıp ne istediklerini söyleyemiyorlar. Yarın Allah göstermesin ülkenin ve milletin nice kritik konularında bu kafayla nasıl karar verip uygulayacaklar. Bunlar yerinden kalkana kadar Allah muhafaza kim bilir ülkenin başında neler gelir.

Horozun çok olduğu köyün sabahı geç olur derler. Her birinin hesabı niyeti, hedefi, patronu farklı olanların masasından memleket hayrına bir şey çıkmaz. Baksanıza aday bile çıkmıyor. Bizim için seçim meydanında karşımıza kimin çıkacağının ehemmiyeti yok. Biz kendimize güvenerek bu mücadeleye giriyoruz, sizlerle beraber giriyoruz.

Yaptığımız çağrının tek gayesi bu gereksiz tartışmadan ülkemizi kurtarmaktır. Bakalım bu sefer Bay Kemal nereye kaçacak, hangi bahaneye sığınacak hep beraber göreceğiz.”

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