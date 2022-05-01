Erdoğan’dan ekonomi sitemi: Bir şükürsüzlük hali aldı başını gidiyor

İşçilerle düzenlenen iftar programında konuşan Erdoğan, "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükür edeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla’da düzenlenen iftar programında konuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor.

*Halbuki önce elimizdekilere şükür edeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız, mücadele edeceğiz. Bunun ne demek olduğunu alın teriyle emeğini kazanan işçi kardeşlerim bilir.

*Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Bu kayıpları telafi edeceğiz.

*Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras büyük ve güçlü Türkiye’dir. Uzaktan bakıldığında pırıl pırıl ışıldayan şehirlerin, her biri farklı ürünler çıkaran fabrikaların gerisinde binlerce insanın iş gücü vardır.

*Emek yoksa fabrika çarkları dönmez. İşte bu anlayışla hep çalışanların emeklerini alabilmelerini sağlayacak adımlar attık.

“ÜCRETLERİ ARTIRDIK”

*Türkiye ekonomisi son dönemde ciddi sınamalardan geçiyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bunun da hamdolsun üstesinden geldik.

*Bu süreçte bir yandan istihdam alanlarını genişlettik bir yandan ücretleri artırdık.

Herkesin insanca yaşayabilmesini sağlayacak adımlar attık. Asgari ücrette yüzde 50 üzerinde artış yaptık. Gelir ve damga vergilerini kaldırdık.

*On yıl öncesine göre işçilerin ve kamu görevlilerinin sendikalaşma oranında yarı yarıya artış olmuştur.