Erdoğan, ekibi ve bakanlarla umre yaptı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlüğüne ülkeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan umre ziyareti yaptı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, dün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine Cidde’ye gitmişti.

Selman bin Abdülaziz El Suud’un yanı sıra Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la da görüşen Erdoğan, temaslarının ardından umre ziyareti yaptı.

Erdoğan’a; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da eşlik ettiği görüldü.

Erdoğan’ın umre fotoğraflarını Suudi Arabistan Haber Ajansı (SPA) servis etti.

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