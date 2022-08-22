Erdoğan: Komşularımıza sırtımızı dönemeyiz

Erdoğan'ın geçen hafta Ukrayna dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada “Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok" sözlerinden sonra dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Komşularımıza sırtımızı dönemeyiz. Bu komşuluk ve kardeşlik hukukumuza aykırıdır" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni’nde konuştu.

Başta Suriye olmak üzere komşu ülkelerle olan ilişkilere değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye, 3 kıtanın kesişme noktasında yer alan, stratejik önemi fevkelade yüksek bir coğrafi konuma sahiptir. Asya’dan Afrika’ya, Kafkasya’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir bölgede yaşanan her olay bizi doğrudan etkilemektedir.

*Afganistan’da 40 yıldır devam eden iç karışıklıkların, Libya’daki kardeş kavgasının, Suriye’de 11 yıldır devam eden zulüm ve saldırıların, Afrika’da her yıl 100 binlerce cana mal olan açlık ve fakirliğin menfi yansımalarını en fazla hisseden ülke hiç şüphesiz ülkemiz, vatanımız, Türkiye’dir.

“KOMŞULARIMIZA SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ”

*Komşularımıza sırtımızı dönemeyiz. Bu komşuluk ve kardeşlik hukukumuza aykırıdır.

*Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine, her ülkeyle, toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz.

*Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir ‘barış ve iş birliği kuşağı’ tesis etmektir.

“AĞIR DARBELER İNDİRİYORUZ”

*Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz.

*Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık.

*Sahil Güvenlik Teşkilatımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 245 bine ulaştı. Jandarma, düzensiz göçle ve insan kaçakçılarıyla mücadelesini sürdürüyor.

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