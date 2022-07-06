Erdoğan: NATO’nun kayıtlarına FETÖ terör örgütü olarak girmiştir
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, NATO zirvesine ilişkin yaptığı açıklamada "Ana muhalefet, yavru muhalefet buradan size sesleniyorum. NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir. YPG girmiştir. FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir" dedi.
Erdoğan, 2023 seçimlerine ilişkin ise “Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis’te Cumhur İttifakı’nın, Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır” dedi.
ENFLASYON
Erdoğan, enflasyon konusunda da “İnşallah önümüzdeki şubat, mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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