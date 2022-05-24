“Erdoğan para aktarıyor” diyen Kılıçdaroğlu’na AKP’den yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Erdoğan vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor" iddiasında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

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Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddiada bulundu. “Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışında devasa paralar aktarıyor” diyen Kılıçdaroğlu, iddiasıyla ilgili açıklamayı saat 22.00’de yapacağını duyurdu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu’nu bu açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu:

İFTİRA KAMPANYASI

– CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Sn Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır…

– Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir.

– Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili “kaçacak” ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.

VESAYET ARAYIŞI

– Kılıçdaroğlu'nun devlet bürokrasisini sürekli olarak tehdit etmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletini işlemez hale getirmeye dönük bir teşebbüstür. Bu hiçbir şekilde siyasi bir yaklaşım değil, geçmişte örnekleri görülen bir vesayet arayışıdır.

– Kılıçdaroğlu'nun ülkemizi istikrarsızlaştırmaya dönük beyanları, cılız kalmaya mahkumdur. Bu beyanlar millet odaklı bir siyaset anlayışından yoksundur. Başkalarının dediklerinin kötü bir tercümesidir.

NEFRET YAZILIMI

– CHP yönetimi, siyasete nefret yazılımı yüklemeye çalışıyor. Bu CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Nefret siyasetine karşı durmaya kararlıyız.

– Cumhurbaşkanımızı hiç kimse nefret siyasetinin diliyle tehdit edemez. Cumhurbaşkanımıza nefret siyasetiyle saldıranlara gerekli karşılığı siyaset ve hukuk temelinde vermeye devam edeceğiz…

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