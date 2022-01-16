Erdoğan ‘sözümüzün eriyiz’ demişti, yüzlerce hak sahibi evlerini alamadı

İzmirli depremzedelerin çilesi hâlâ bitmedi. Evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan konut inşaatlarının tamamlandığı açıklanmıştı. 26 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile anahtar teslim töreni düzenlenmişti. Erdoğan'ın, "Bu konutlar sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir" ifadelerini kullandı törende sadece sekiz hak sahibine tapu verildiği, yüzlerce mağdur vatandaşın evlerinin anahtarlarını alamadıkları ortaya çıktı. Depremzedeler “Anahtarlarımızı istiyoruz” diyerek isyan etti.

Gökmen ULU

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İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremden sonra, evleri ağır hasar gören depremzedeler için TOKİ tarafından 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapılması kararlaştırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın oluşturduğu 7 proje alanında inşa edilen yapılar için hak sahiplerinden görüş alınmadı.

Mağdur vatandaşların evlerinin ebatları küçültülerek, 120 metrekare olan dairelerin büyüklüğü 65 ile 110 metrekare seviyelerine düşürüldü.

Devlet, deprem mağdurları için yapılan konutları ücretsiz vermeyecek. Ancak hak sahiplerinden ne kadar para alınacağı hala belirsiz.

ERDOĞAN “SÖZÜMÜZÜN ERİYİZ” DEMİŞTİ AMA…

İlk etapta tamamlandığı açıklanan 596 konut ve 145 dükkanın anahtar teslim töreni 26 Kasım 2021'deAKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapıldı. Törende konuşan Erdoğan, “Bu konutlar sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir” ifadelerini kullandı.

741 hak sahibine tapularının teslim edildiği açıklanan törende sembolik olarak sadece sekiz vatandaşa dairelerinin anahtarları verilmişti.

Ancak bu sekiz vatandaşın da içinde olduğu yüzlerce hak sahibine tapularının hâlâ verilmediği ve evlerinin teslim edilmediği açıklandı.

DEPREMZEDELER: EVLERİMİZİ ALAMADIK

Çözümsüzlük üzerine, sesini duyurmak isteyen yaklaşık 500 depremzede Proje Alanı Mağdurları Platformu'nu kurdu. Vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Proje Geliştirme Ofisi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Platform sözcüsü Suna Yılmaz, “Depremde hem canlarımızı hem de yuvalarımızı kaybettik. Depremden bu yana geçen süre zarfında proje alanlarında oluşan mağduriyetlerimiz azalmak yerine artarak devam etmektedir. Bu nedenle tüm kurumlara ve yetkililere çağrı niteliğinde bu açıklamayı yapıyoruz” dedi.

“ANAHTARLARIMIZI İSTİYORUZ”

Açıklamada, “Dairelerimizi görmemize izin verilmedi. Bize sorulmadan evlerimiz hakkındaki her şey emrivaki olarak yapıldı.

TOKİ tarafından noter huzurunda kura çekildi ama depremzedelerin çekilişe katılımına izin verilmeyerek gizli tutuldu.

Sadece bir yerel televizyon kanalından yayın yapıldığını öğrendik. Kura çekimi ve sekiz kişiye formalite olarak anahtar teslimi neye göre yapıldı?

Evlerimiz teslim edilmedi. Hangi daire bizim? O daireye ne zaman taşınacağız? Bilmiyoruz. Devleti yönetenler bilgi vermiyor. Bir an önce anahtarlarımızı istiyoruz” denildi.

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