Erdoğan: NATO ve AB üyeleri sadece laf üretiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda AB üyesi ülkeler içerisinde savunma sanayi işbirliği yapmamız gereken ülkeler var. Bu ülkelerin birçoğu NATO üyesi. Türkiye de bir NATO üyesi. Türkiye’ye savunma sanayii işbirliğinde yaklaşmayan, uzak duran. Bunları niye vermiyorsunuz? Bu araç gereç mühimmatı vermeniz dayanışmamızın gereği. Bunlar samimi değil. NATO ve AB üyeleri sadece laf üretiyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, “Bölgemizdeki ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdir” dedi.

Kosova’da FETÖ’yle mücadele konusuna değinen Erdoğan, “Demokrasimize kasteden, 251 vatandaşımızı alçakça şehit eden terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kosova’nın NATO üyeliği konusunda ise “Kosova’yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO’nun bir üyesi olarak da Kosova’yı tanırız. Biz NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz” dedi.

“BUNLAR SAMİMİ DEĞİL”

Erdoğan, “Şu anda AB üyesi ülkeler içerisinde savunma sanayi işbirliği yapmamız gereken ülkeler var. Bu ülkelerin birçoğu NATO üyesi. Türkiye de bir NATO üyesi. Türkiye’ye savunma sanayii işbirliğinde yaklaşmayan, uzak duran. Bunları niye vermiyorsunuz? Bu araç gereç mühimmatı vermeniz dayanışmamızın gereği. Bunlar samimi değil. NATO ve AB üyeleri sadece laf üretiyor” dedi.

RUSYA VE UKRAYNA’YA ÇAĞRI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Erdoğan, “Şu anda Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz, bu güzel gelişme. AB liderlerine ben diyorum ki, ‘Türkiye'yi neden almakta tereddüt ediyorsunuz ya da almıyorsunuz' diyorum. Avrupa Birliği üyesi ülkelere diyorum ki; şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye’ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı gündeme alacaksınız?” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Erdoğan, toplantı sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

* Bugün Kosova Cumhurbaşkanı Sayın Vjosa Osmani-Sadriu ve heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ziyaretin köklü tarihî, kültürel, beşerî bağlara sahip ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesine hizmet edeceğine inanıyorum.

* Kosova'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine, kalkınmasına, uluslararası alanda hak ettiği yeri almasına büyük önem atfediyoruz. Ülkemizin de katkılarıyla Kosova halkının refahının artmasından memnuniyet duyuyoruz.

* TİKA, Kosova'da 700'e yakın proje gerçekleştirdi. Türk firmaları bugüne kadar 400 milyon avroya varan yatırım yaptı. Serbest Ticaret Anlaşması'yla ticaretimizde olumlu bir seyir yakalandı. Ticaret hacmimiz salgına rağmen 2021'de %52 düzeyinde arttı, 600 milyon dolara ulaştı.

* Türkiye, Kosova'nın tüm komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmesini istemekte, Priştine-Belgrad Diyalog Süreci'ni desteklemektedir. Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olarak, ilk günden itibaren her alanda Kosovalı kardeşlerimize destek verdik, vermeye devam edeceğiz.

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