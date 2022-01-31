Erdoğan yine aynı soruyu sordu: Siz teksir notları nedir bilir misiniz?

Zam şampiyonu olan kağıt ürünlerindeki fiyat artışları matbaacıların, yayıncıların ve üniversitelilerin belini bükerken; öğretmen ataması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz teksir notları nedir bilir misiniz?" diyerek kendi öğrencilik günlerini anlattı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de 15 bin öğretmen atama törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de sık sık tekrarladığı “Siz teksir notları nedir bilir misiniz?” örneğini verdi.

Kağıda gelen yüzde 170’e yakın zamlardan sonra artan kitap fiyatları üniversite öğrencilerinin belini bükerken, Erdoğan şunları söyledi:

– Çocuklarımızın eğitime erişimini artırmak amacı ile attığımız en önemli adımlardan biri ders kitaplarımızı ücretsiz dağıtımıdır. Biz bu konudan çok çektik gençler. Kitapları değil, defterleri bile alamazdık. Siz teksir notları nedir bilir misiniz?

BİZİM ÇEKTİĞİMİZ ÇİLEYİ….

– Teksir notlarını para ile almak isterdik, ağabeylerimiz nazlanır vermek istemezdi. O teksir notları mürekkep ile her yeri berbat olmuş haldeydi. Biz bunları çektik dedik, kuşe kağıda kitaplarımızı hazırladık ve sıraların üzerine koyduk. İstedik ki, bizim çektiğimiz çileyi yeni nesil çekmesin. Çocuklarımız okula geldiğinde o öğretim yılında okuyacakları kitaplar sıralarının üzerinde olsun. 4 milyar adete yakın kitabı ücretsiz dağıtmanın gururunu yaşıyoruz.

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