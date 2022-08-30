Erdoğan: Yunanistan dengimiz ve muhatabımız değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri programında yaptığı konuşmada "Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri programında bir konuşma gerçekleştirdi.

“YUNANİSTAN DENGİMİZ VE MUHATTABIMIZ DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir asır önce kendi halklarını ve ülkelerini felakete sürükleyen Yunanistanlı siyasetçilerin maalesef bugün de aynı yanlışta ısrar ettiklerini görüyoruz. Hep söylediğimiz gibi Yunanistan bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhattabımız değildir” dedi.

Ayrıca, Erdoğan “Amerika bize vermedikleri F-35'leri, Yunanistan'a ikram ederek Rus Hava Savunma sistemlerinin güya gözü gibi savunduğu bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİRİ UMURUMUZDA DEĞİL”

Erdoğan, “Bize F-35 vermiyorlarmış. Aldığımız alternatif savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış. Saçma sapan konulara varan ambargolar uyguluyorlarmış. Açıkçası hiçbiri umurumuzda değil. Biz, bizden esirgenen her ürünü er ya da geç üretme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz, Türkiyeyiz” diye konuştu.

“YUNANİSTAN NATO’YA MEYDAN OKUMUŞTUR”

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

* “Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur.

* Yunanistan’ın adalara üsler kurması, Türkiye için hiçbir zaman anlam teşkil etmez. Burada düşünmesi gereken Yunanistan’a bunca desteği verenler, kendileri bundan sonra ne yaparlar, bilemem.

* Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını ‘Türkiye 100 yılı’ haline getirecek yeni atılımın başlangıcı haline dönüştüreceğiz.”

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