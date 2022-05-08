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Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü'nü yazılı bir mesajla kutladı.

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Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesajı yayınladı:

– Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Gününü tebrik ediyorum. Annelere kıymeti cennetin annelerin ayakları altında olduğunu belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak bizler için annelerimiz müşfik bir sığınaktır.

– Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu asla unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz.

– Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir. Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin, Anneler Gününü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.

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