Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü'nü yazılı bir mesajla kutladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesajı yayınladı:
– Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Gününü tebrik ediyorum. Annelere kıymeti cennetin annelerin ayakları altında olduğunu belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak bizler için annelerimiz müşfik bir sığınaktır.
– Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu asla unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz.
– Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir. Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin, Anneler Gününü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.