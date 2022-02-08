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Erdoğan’dan bir dava da Sedef Kabaş’a

Gazeteci Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz yaptığı açıklamada, “Cezaevinde Sedef Kabaş, iddianame beklerken bugün Erdoğan'ın açtığı 250.000 liralık manevî tazminat davasının dilekçesi tebliğ edildi” dedi.

Yayınlanma: 16:53 - 08 Şubat 2022 Güncellenme:
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Erdoğan’dan bir dava da Sedef Kabaş’a

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Erdoğan'ın Kabaş'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cezaevinde Sedef Kabaş, iddianame beklerken bugün Erdoğan’ın açtığı 250.000 liralık manevî tazminat davasının dilekçesi tebliğ edildi” ifadelerini kullandı.

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