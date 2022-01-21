Erdoğan’dan karne paylaşımı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim-öğretimde verilen yarıyıl tatiliyle ilgili açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Karne alan öğrencilere seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;
“2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1'inci yarıyıl karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sevgili yavrularıma, genç arkadaşlarıma, velilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize hep birlikte huzur içerisinde geçirecekleri güzel bir yarıyıl tatili diliyorum.”