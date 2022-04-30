Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ‘elektrik’ tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal artık akıllı sayaçların çalıştığı bir Türkiye olduğunu bilmiyor. Kimin karanlıkta olduğundan da bihaber" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP teşkilatı ile iftar programında konuştu. Programda 10 binin kişinin olduğunu ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Milletimiz bugün yaşadığı sıkıntıları çözebilecek bu donanıma, iradeye, kabiliyete kapasiteye sahip tek partinin AK Parti olduğunu biliyor.

*Bize düşen sadece bu güvene layık olacak gayreti ortaya koymaktır. Şayet biz sokakları, haneleri, milletimizin sinesini boş bırakırsak gelir birileri yalanlarıyla, iftiralarıyla, hezeyanlarıyla, riyakarlıklarıyla orayı doldurur.

*Şu anda hamd ediyorum. Arkadaşlarımın verdiği bilgiye dayalı söylüyorum. Hamdolsun şu anda bu iftar sofrasında 10 bin kardeşimiz bir araya gelmiş durumda. Bunun için yılın her günü günün her saati milletimizle birlikte olmalıyız.

Milletimizin derdiyle dertlenip, sevinciyle sevinmeliyiz. İstanbul’da 1994 yılında yaktığımız meşaleleri önce bu şehrin kaderini biz değiştirdik. Ardından 2002 yılında AK Parti’nin iktidara gelmesiyle bu aydınlığı tüm Türkiye’ye yaydık.

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

*Geçmişte terör örgütlerinin vesayet odaklarının cirit attığı Türkiye, bugün en güvenli ülkeler arasına girdi. Bay Kemal’in dediğine bakmayın, o karanlık bir Türkiye yaşıyordu, şimdi zihinsel karanlık yaşan Bay Kemal zannediyor ki millet yutacak. Millet bunları yutmuyor. Akıllı sayaçların çalıştığı bir Türkiye olduğunu bilmiyor.

*Bay Kemal grup toplantısında baklayı ağzından çıkardı; ‘Ya bana katılın ya da çekilin’ dedi. Bu zatın bugüne kadar sergilediği tavrın yalan olduğu ortaya çıktı.

*Hani bu zat yıllardır ‘tek adam’ diyordu ya, kendi hayalini anlatıyormuş, kendi ortakları düşünsün artık. İkinci mesajı, Kılıçdaroğlu kavga için geldiğini söyledi. Bunlar tek parti döneminde milletimizin kültürüyle kavga etmiştir. Bunlar, AK Partinin iktidarı boyunca atılan demokratik adımlara karşı çıkarak milletle kavga etmiştir.

“GERÇEK ÇEVRECİ BİZİZ”

*Bunların tek derdi Gezi’yi savunmak. Bunlar Gezici. Bunların yeşil diye bir anlayışı yok. Bu bizim anlayışımız. Gerçek çevreci biziz.

*CHP belediyelerinin dikili ağaçları var mı? Yok. Bunların tek derdi, 15 Temmuz’un faili FETÖ’cüleri devlete doldurmak. Bunların tek derdi Amerika’ya şirin gözükmek için talimatları yerine getirmek. Bunların derdi, sallanıp duran 6’lı masalarını ayakta tutmak.

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