Erdoğan’dan Meclis’e maaş zammı çağrısı

Tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanı maaşı zammıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Ek bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı maaşı zammı eleştirilerine değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatlerine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere de bir çift söz söylemek istiyorum. Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine… Bu sözlerim özellikle onlaradır.

*Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski Cumhurbaşkanları ile merhum Cumhurbaşkanlarının hak sahiplerine yapılan ödemelerin de göstergesidir. Mesela sayın Kılıçdaroğlu’nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanı ödeneğine endekslidir.

“ARTIK MU MİHNETİ DAHA FAZLA TAŞIMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

*Yol açacağı mağduriyetler sebebiyle maaşımızla ilgili bir tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordu. Ancak son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öyle zıvanadan çıkardı ki artık mu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir.

*Bunun için buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum.

“BAŞKA BİR FORMÜLE GÖRE DÜZENLENMESİ YERİNDE OLACAK”

*Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için de gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır.

*Böylece sayın Kılıçdaroğlu’nun almış olduğu iki maaş Cumhurbaşkanı maaşını geçmiş olacağı için İnşallah kendisi bu konuyu yalan yanlış bilgilerle tekrar gündeme getirip de kamuoyunu boşu boşuna meşgul etmez.

“SİZLERDEN HELALLİK İSTİYORUM”

*Ülkenin onca meselesi arasında vatandaşlarımın karşısına bu tarz bir konuyla çıktığım için de sizlerden helallik diliyorum.

NE OLMUŞTU?

TBMM’ye sunulan ek bütçe yasa teklifiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşına yüzde 40.4 zam yapılacak. Aynı zam oranı emekli cumhurbaşkanı, emekli başbakan ve emekli milletvekillerine de yansıtılacak.

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