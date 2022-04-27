Erdoğan’dan Osman Kavala açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Gezi davasında ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala ile ilgili, "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu ve Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Bu karar malum çevreleri rahatsız etti. Kusura bakmasınlar, bu ülkede hukuk var" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, STK temsilcileriyle düzenlenen iftar programında konuştu. Gezi davasında alınan karara değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*En son malum bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri çok rahatsız etti. Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye’nin Soros’uydu.

*Bu adam Gezi olaylarının perde arkasının koordinatörüydü. Yargımız onunla ilgili kararını verdi bazı çevreleri ciddi anlamda rahatsız etti.

*Kusura bakmasınlar bu ülkede hukuk ve yargı var. Yargı da kendi inandıklarını bildiklerini hakkın egemen olduğunu göstermek için bu kararı verdiler, verecekler.

“ARTIK VERİLEN KARARA TABİ OLACAKSINIZ”

*Şimdi birçok yerden arayanlar var. Yurt dışından arayanlar oldu. Biz de dedik ki ‘kusura bakmayın Türkiye hukuk devleti’. Siz terör örgütünün caddelerinizde boy göstermesine evet diyorsunuz. PKK paçavralarıyla boy gösteriyor. Onlara ses çıkarmıyorsunuz.

*Türkiye’de atılan adımlar sizi rahatsız ediyor. AİHM ne dedi ilk derece mahkeme kararı vermediği sürece adım atamayız denildi.

*Şimdi buyurun karar verildi. Artık verilen karara tabi olacaksınız. Uysanız da uymasanız da bu karar uygulamaya girecektir.