Erdoğan’ın açılışını yapacağı yolu yine dalgalar yuttu, işçiler canını zor kurtardı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açılışını yapması planlanan Zonguldak'taki Kilimli Sahil Yolu dalgalar tarafından bir kez daha yutulurken, o anlarda işçilerin çalıştırıldığı ve canlarının tehlike altında kaldığı görüldü. Projenin yanlış yapım tekniğiyle planlandığı öne sürülmüştü.

İsmail AKDUMAN

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Yapımına 2002 yılında başlanılan ve bir türlü tamamlanamayan Kilimli Sahil Yolu’na, geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına nedeniyle meydana gelen dalgalar zarar vermişti. Yapımcı şirket ise 22 Ocak’ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması planlanan Kilimli Sahil Yolu'na dalgaların verdiği zararı gidermek için çalışmalarına devam ediyor. Dalgaların bu kez işçileri tehlikeye soktuğu görüldü.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yolun üçüncü kez dalgalar tarafından yutulduğunu ileri sürmüş, yanlış projelendirme yapıldığını, dalga kıranlar olmadığını belirtmişti. Yavuzyılmaz, yakın zamanda aynı olayın tekrar yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

DALGALAR YİNE YOLA VURDU, İŞÇİLER TEHLİKE ALTINDA KALDI

Yavuzyılmaz, dalgaların yola verdiği zarardan son görüntüleri paylaştı. Yapılan yolun 4’ncü kez dalgalar tarafından yutulmakta olduğunu belirten Yavuzyılmaz, bu kez işçilerin de tehlike altında kaldığı anların görüntüsünü paylaştı.

Yavuzyılmaz, paylaştığı görüntüye, “Zonguldak Kilimli Sahil Yolu İnşaatı Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açılış için hazırlanıyor. Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kotta yapılan yol, 4.kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor. AK Parti'nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı” notunu düştü.

“SIRF YETİŞTİRECEĞİZ DİYE…”

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı görüntüde iş makinaları ve kamyonların, dalgalara rağmen çalışmaya devam ettiği görülüyor. Dalgaların kıyıyı aşarak iş makinalarına kadar ulaştığı görüntüye yansırken, görüntüyü kayıt alanlar ise “Çok tehlikeli şeyler oluyor. Bu araçların çekilmesi lazım. Sırf yetiştireceğiz diye…” ifadelerini kullandığı duyuluyor.

ŞİRKET KURBAN KESEREK ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞTI

Sahil yolunda bir yandan dalgaların verdiği zarar ortadan kaldırılmaya çalışırken şirket elemanları, yolu dalgalardan korumak için gerekli önlemleri almak yerine son olayda zarar gören kaldırım üzerinde kurban keserek korumaya almıştı. Şirket çalışanlarının yola nazar değdiği için kurban kestikleri iddia edildi.

Zonguldak’ta yayın yapan yerel bir televizyon kanalı çalışanları canlı yayın ile bölgede yapılan çalışmaları vatandaşlara duyurmaya çalışırken, bir şirket çalışanı tarafından saldırıya uğramıştı.

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