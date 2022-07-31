Erdoğan’ın açılışını yaptığı Yeni Nesil Hastane 7 aydır açılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Ocak’ta açılışını yaptığı Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) 'Yeni Nesil Hastane' olarak adlandırılan ek hizmet binası 7 aydır hizmete girmedi.

Latif SANSÜR

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ADÜ'de geçtiğimiz 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı 290 yatak kapasiteli ‘Yeni Nesil Hastane'nin aslında açılmadığı, hizmete girmediği ortaya çıktı.

ADÜ Araştırma ve Uygulama hastanesinde ciddi bir yatak sıkıntısı çekildiği, ameliyatların ötelendiğini, yoğun bakım hastalarının başka hastanelere sevk edildiğini belirten hekimler, “Cumhurbaşkanı'nın Aydın ziyaretinde açılışını yapacağı binalar arasında sokulması için hummalı bir çalışmayla Yeni Nesil Hastane'nin altında sadece Erişkin Acil Servis taşındı. Açılıştan sonra ise hastane unutuldu. 249'u servis, 41'i yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 290 yatak kapasiteli hastane çürümeye terk edildi” dedi.

MEVCUT HASTANEDE HİZMET SIKINTISI

ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde büyük sıkıntılar yaşandığını, Covid-19 vakalarının artmasıyla Covid Servisinin tekrar açılmasının gündeme geldiğini söyleyen hekimler, “Mevcut hastanede yatak sıkıntısı hat safhada. Covid servisi yine açılıyor iyice sıkışacak. Yoğun bakım yeri yok, hastalar sürekli sevk ediliyor. Ameliyathane yetersizliği nedeniyle ameliyatlar öteleniyor.

Diğer yandan yeni hastanede 290 yatak boş, 50 civarında yoğun bakım boş, ameliyathaneler boş. Cumhurbaşkanını kandırdılar, hastane açılıp hizmete girdiğini söyleyerek kandırmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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