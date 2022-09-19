Erdoğan’ın ‘enflasyon’ açıklamalarına vatandaşlardan tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun düşeceği tarihi sürekli revize ediyor! Yaz ayları geride kalırken enflasyon düşmek yerine rekor seviyelere yükseldi. Erdoğan bu sefer de 2023'ün ilk aylarını işaret etti. Vatandaş bundan da ümitli değil! "İşimiz mucizelere kaldı" diyen yurttaşlar, "Ölmüş ne zaman dirilirse bunların lafı da o zaman doğrudur" ifadelerini kullandı.

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Ali Selim YAMANLI Batuhan SERİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat’ta yaptığı açıklamada, yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununun önemli ölçüde kontrol altına alınacağını söylemişti.

Erdoğan’ın bu ifadeleri kullandığı tarihte resmi tüketici enflasyonu yüzde 54.44 olarak gerçekleşmişti.

Aradan geçen 6 ayın ardından herkesin düşmesini beklediği enflasyon yüzde 80.21’e yükselerek, 1998’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Erdoğan bu sefer 22 Ağustos’ta yeni bir açıklama yaparak enflasyonun düşeceği tarihi 2023’ün ilk ayları olarak gösterdi, vatandaşlardan bir kere daha sabır istedi.

Biz de İstanbul Bakırköy’de yurttaşlara mikrofon uzattık, “Sizce enflasyon ne zaman düşer?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“BU DURUMU ANCAK MUCİZE DÜZELTİR”

Olcay Çevik: “Enflasyon hiçbir zaman düşmez. Gidişat belli. Enflasyonun düşmesi hayal. Hiç kimseye, hiçbir şeye güvenim yok. Bu durum ancak mucizeyle düzelir. İşimiz mucizelere kaldı.”

“MAFYALARIN AÇIKLAMASINDAN SONRA YÖNETİME GÜVENİM AZALDI”

Oktay Eker: “Düşmez herhalde. Ekonomi yönetimine yarı yarıya güveniyorum. Mafya gruplarının şu andaki açıklamaları, insanların ne kadar para götürdüğü, daha önce parası olmayanların şu an bir yerlere gelmesi… Mesela 20 sene önce borç verdiğim insanların şu anda 2-3 katlı daireleri var. Ben asgari ücretle çalışan bir güvenliğim, benim yok… Demek ki bir yerde bir sıkıntı var.”

“72 YAŞINDAYIM, BEN BÖYLE BİR HAYAT GÖRMEDİM”

Hacer Batur: “Bu açıklamalar çok komik. Enflasyon hiçbir zaman düşmeyecek. Biz emekliler ezildik. Yokluk içinde yaşıyoruz. Torunlarıma istediğini alamıyorum. Çok zor bir hayat geçiriyoruz. Halkım buna layık değildir. Emeklilik hayalim asla bu değildi. Baştakilerden rica ediyorum; biraz kendilerinden fedakarlık etsinler de bu halkı perişan etmesinler. 72 yaşındayım, ben böyle bir hayat görmedim. Lütfen ellerini vicdanlarına koysunlar, biraz da kendilerinden fedakarlık etsinler.”

“EKONOMİ ONLAR İÇİN İYİ BİZİM İÇİN DEĞİL”

Özcan Ayaz: “Biz 20 yıldır bu sorunun cevabını bekliyoruz ama hiçbir şey duymadık… Hep yalan, dolan, sahtekarlık. Ekonomi onlar için iyi ama bizim için iyi değil. Buradan Bağcılar’a gideceğim, cebimde param yok. Otostop çekeceğim, bir hayır sever çıkarsa o taraflarda bir yere bırakır. (Cebinde para olmadığını ve kullandığı camı kırık telefonu gösterip) Telefonumu borçlarımı ödemek için sattım…”

“MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRMALI”

Bülent Kocaoğlu: “Bence enflasyonun düşmesi için başka atılımların yapılması gerekir. Merkez Bankası’nın faizi yükseltmesi gerekiyor, Merkez Bankası faizi yükseltmedikçe ben enflasyonun düşeceğine inanmıyorum. Tüm dünyada bütün merkez bankaları faizleri artırırken, Türkiye Cumhuriyeti’nde Merkez Bankası faizleri indirmekte. Ekonomi yönetimine güvenim yok, hükümet tutarlı bir politika izlemiyor. İnsanlar son zamanlarda güvenlerini kaybettiler.”

“İKTİDAR DEĞİŞMELİ”

Seyfi Bey: “Enflasyon düşmez. İnsanlar karamsarlar, kimsenin bir beklentisi yok. Herkes yurtdışına kaçıyor, bir genç okulunu bırakıp yurtdışına gitmek zorunda değil. Herkes güzel bir Türkiye’de yaşamak ister. İktidarın değişmesi gerekiyor.”

“BÖYLE GİDERSE HİÇBİR ZAMAN DÜŞMEZ”

Dursun Dağdelen: “Böyle giderse hiçbir zaman düşmez, düşmeyeceğini kendileri de biliyor ama vatandaşa yalan söylüyorlar. Ekonomi yönetimine güvenim yok, ben bir sene önce arabamın benzin deposunu 350-400 liraya dolduruyordum, şimdi olmuş 1400-1500 lira.”

“ÇAREYİ PORSİYON KÜÇÜLTMEKTE BULDUK”

Zeynep Hanım: “Enflasyon hiçbir zaman düşmez. Hiçbir şekilde ekonominin düzeleceğine inanmıyorum, bize o ışığı vermiyorlar. Yaşadığımız ortamda ne adalet var, ne insanlar rahat bir şekilde geçinebiliyor. Önceden böyle değildi, ben 3-5 sene öncesini düşünüyorum da biz bedava yaşıyormuşuz diyorum. Şimdi her şey çok pahalı. Ekmek 5 lira oldu, olduğu yerde kalmıyor sürekli zam geliyor. Ben aslında böyle şeyleri pek bilmem ama bildiğim bir şey varsa o da yaşadığım ortamda her şeyin çok pahalı olduğu. Bazen eşime diyorum ki, ‘nereye kadar dayanacaksın?’ O yüzden Allah yardım etsin. Önceden eşim para verdiğinde, pazar alışverişi yaptığımda onun içinden yarısını artırırdım. Şimdi ise üstüne ben kendi cebimden ekliyorum. Çareyi şöyle bulduk, eskiden bir kilo alıyorsak şimdi yarım kilo alıyoruz. Porsiyonu küçülttük.”

“ÖLMÜŞ NE ZAMAN DİRİLİRSE BUNLARIN LAFI DA O ZAMAN DOĞRUDUR”

Müslüm Özdağ: “Ölmüş ne zaman dirilirse bunların lafı da o zaman doğrudur. Ekonomi yönetimine güvenim yok, 50 bin liraya çocuğuma araba aldım, şimdi 57 bin liraya telefon satılıyor.”

“ZAMAN KAZANMAK İÇİN SÖYLÜYORLAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bunlar boş vaatler. Bu gidişatla hiç düşeceğini sanmıyorum. İnandırıcı bulmuyorum. Zaman kazanmak için söylüyorlar.”

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