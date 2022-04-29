Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinden dikkat çeken kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini, Suudi Arabistan Haber Ajansı fotoğrafladı. Binali Yıldırım ve Nureddin Nebati ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki yakın temas gözlerden kaçmadı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetine icabetle bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine dün akşam ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman salona geçerek heyetlerle sohbet etti, ardından ikili görüşme gerçekleştirdi. Selman, Erdoğan onuruna resmi akşam yemeği de verdi.

Erdoğan daha sonra, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Al-Salam Sarayı'nda bir araya geldi.

Kabul sırasında velihat prens heyetini Erdoğan’a tanıtırken, Erdoğan’da Türk heyetini Muhammed bin Selman’a tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım eşlik ediyor.

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