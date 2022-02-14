Eren Kış-25 operasyonu başlatıldı

Hakkari'de 555 personelin katılımıyla Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ operasyonu başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İlinde “Eren Kış-25 (Hakkari-Oğul) Şehit J.Asb.Bçvş. Timuçin Aladağ” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (555), personel (37) operasyonel tim görev alıyor.

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