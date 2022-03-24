Seçim yasası görüşülürken dikkat çeken ihale!
Cumhur ve Millet ittifakları arasında erken seçim polemiği yaşanırken, Devlet Malzeme Ofisi'nin oy verme kabini alımı için ihale açması dikkati çekti.
Erken seçim tartışmaları sürürken Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) açtığı ihale dikkati çekti. DMO, Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtiyacı olarak belirtilen 2 kısım 2 kalem oluklu mukavvadan oluşan oy verme kabini satın alımı için ihale açtı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanda alım miktarına ilişkin bir açıklama bulunmazken, tekliflerin 7 Nisan’a kadar verilebileceği kaydedildi.
Seçim barajının yüzde 10’dan 7’ye indirilmesini de içeren Seçim Kanunu teklifi de TBMM Anayasa Komisyonu’nda 17 saat süren mesainin ardından sabah saatlerinde kabul edildi.