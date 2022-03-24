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Seçim yasası görüşülürken dikkat çeken ihale!

Cumhur ve Millet ittifakları arasında erken seçim polemiği yaşanırken, Devlet Malzeme Ofisi'nin oy verme kabini alımı için ihale açması dikkati çekti.

Yayınlanma: 08:20 - 24 Mart 2022 Güncellenme:
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Seçim yasası görüşülürken dikkat çeken ihale!

Erken seçim tartışmaları sürürken Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) açtığı ihale dikkati çekti. DMO, Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtiyacı olarak belirtilen 2 kısım 2 kalem oluklu mukavvadan oluşan oy verme kabini satın alımı için ihale açtı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanda alım miktarına ilişkin bir açıklama bulunmazken, tekliflerin 7 Nisan’a kadar verilebileceği kaydedildi.

Seçim barajının yüzde 10’dan 7’ye indirilmesini de içeren Seçim Kanunu teklifi de TBMM Anayasa Komisyonu’nda 17 saat süren mesainin ardından sabah saatlerinde kabul edildi.

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