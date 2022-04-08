Et ve Süt Kurumu: Kılıçdaroğlu’nun muhatabı değiliz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, talebine rağmen randevu vermeyen Et ve Süt Kurumu, Kılıçdaroğlu’nun bugün kurumun kapısının önüne gelmesi ardından açıklama yaptı.

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Kapısının önüne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu içeriye almayan Et ve Süt Kurumu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, CHP liderinin randevu talebine geri dönüş yapıldığını söyledi.

Et ve Süt Kurumu’nun konu hakkındaki paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

*Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 06.04.2022 tarihinde (Çarşamba günü) Et ve Süt Kurumunu arayarak randevu talep etmiştir.

*Randevu talebine 07.04.2022 tarihinde (Perşembe günü) geri dönülmüş, ‘Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir.

*Bakanımız gerekli görürlerse görüşmeye bizleri de davet eder’ cevabı verilmiştir.

*Kılıçdaroğlu’nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumunun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

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