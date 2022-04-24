Eski bakan: Aslında Atatürk’ü çok seven birisi değilim

23 Nisan'da Mustafa Kemal Atatürk'ün icraatlarının anlatıldığı video paylaşımında bulunan Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, paylaşımının 'Erdoğan'a gönderme yaptı' şeklinde yorumlanması üzerine yeni bir paylaşımda bulundu. Bayraktar yaptığı açıklamada, "Aslında Atatürk’ü çok seven birisi değilim ancak, her Türkiye vatandaşının Atatürk’e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim." dedi.

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17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 23 Nisan’da sosyal medya hesabından çarpıcı bir Atatürk videosu yayımlamıştı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı videoda, Atatürk'e yöneltilen iftiralara yer verilirken aslında Atatürk'ün tam tersi önemli icraatlara imza attığı vurgulanmıştı.

Videoda, kim olduğu bilinmeyen biri şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bize bir Mustafa Kemal Atatürk tanıttılar yahu adam İngiliz’e karşı mücadele ediyor, İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı, İtalyan'ı denize döküyor, adam Hıristiyan oluyor.

Adam Mason localarını kapatıyor, ama Mason oluyor. Bursa'da iki kız çocuğu Hıristiyan oldu diye Bursa'daki koleji kapatmış adamdır Mustafa Kemal Atatürk.

“(Atatürk) İktidara gelir gelmez ‘Kuran’ı güncelleyelim’ demedi. ‘14 yıl 15 yıl önce İslam’ın hükümlerini uygulayamayız’ demedi. ‘Bunu güncellememiz lazım’ demedi. Ne dedi biliyor musunuz? ‘Elmalılı Hamdi Yazır Bey lütfen Kuran’ı Kerim’i Türkçe’ye tercüme et.”

“ASLINDA ATATÜRK'Ü ÇOK SEVEN BİRİSİ DEĞİLİM”

Söz konusu video için, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 2018 yılında tartışmalara neden olan “İslam’ın güncellenmesi gerekiyor” sözlerine de göndermede bulunulduğu yorumları yapılması üzerine, Bayraktar sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar şu ifadeleri kullandı: “Atatürk'ü tanıtmaya çalışan bir önceki twitimle, kesinlikle hiç kimseye bir gönderme yapmadım. Aslında Atatürk'ü çok seven birisi değilim, ancak her Türkiye vatandaşının Atatürk'e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim.”

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