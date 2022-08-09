Eski enişteden korkunç plan! Sigarayı bırakmak için içtiği karışımdan öldüğü sanılıyordu

Diyarbakır’da aktardan aldığı sigara bırakma ilacını içerek öldüğü ileri sürülen Murat Duman’ın ölümünün altından korkunç bir cinayet hikâyesi çıktı. Cinayet planını yapan ise Duman’ın ablasının olaylı şekilde boşandığı eski eşi...

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da Hüseyin S. eşi Leyla Duman'dan olaylı bir şekilde boşanınca eşine unutamayacağı bir acı yaşatacağı tehdidinde bulundu.

Hüseyin S. duygusal ilişki yaşadığı “Hilal Acet” adlı sosyal medya hesabını kullanan Nudem Y. aracılığıyla eski kayınbiraderi Murat Duman’a arkadaşlık isteği gönderdi.

İsteği kabul eden Murat Duman, kendini bayan olarak tanıtan eski eniştesi olduğundan habersiz iletişimini sürdürdü.

Ardından eniştesinin ayarladığı başka bir bayanla daha sosyal medya üzerinden iletişim kuran Duman'ın sigara kullandığını bilen eniştesi, “Sana tamamen bitkisel karışım ve hiçbir yan etkisi olmayan ilaç yollayacağım. İçersen sigarayı kısa sürede bırakırsın” dedi.

ÖLDÜRÜCÜ KİMYASAL ÇIKTI

Eniştesinin ayarladığı Seda B. adlı kadınla buluşan Murat Duman iki poşet içindeki ilacı teslim aldı. İlacı içen Duman fenalaşınca hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Duman’dan alınan örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesine gönderilince korkunç gerçek açığa çıktı.

Bitkisel sigara bıraktırma ilacı diye içtiği maddenin Coumarin adlı öldürücü kimyasal madde olduğu tespit edildi.

SAHTE HESAPTAN FAİLLERE ULAŞILDI

Duman ailesi sinsi plandan habersiz, oğullarının sigarayı bırakmak için arkadaşının tavsiyesi üzerine içtiği karışımdan öldüğünü düşünürken, polis olayın cinayet olabileceği ihtimalini değerlendirdi.

Murat Duman'ın sosyal medya hesapları mercek altına alındı, HTS kayıtlarını inceledi. “Hilal Acet” adlı hesabın IP ve Wifi uzantısı incelendiğinde Nudem Y. adlı kişiye ait olduğu belirlendi.

Bu kişinin de Hüseyin S. ile 1000 kez telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. HTS kayıtlarında ilacı teslim eden Seda B.'nin de Hüseyin S. ile olay öncesi ve sonrasında görüşmeleri tespit edildi.

Adliye UYAP kayıtlarında Hüseyin S. ile boşandığı eşi arasında birçok dava olduğu tespit edilince Hüseyin S, Seda B. ve Nudem Y. hakkında “İştirak halinde tasarlayarak öldürme” suçundan dava açıldı.

FRANSA’YA KAÇARKEN YAKALANDI

Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan ve sahte kimlikle İstanbul Havalimanı’ndan Fransa'ya kaçmak isterken yakalanan Hüseyin S, “Ölenin ablasıyla bir yıl evli kaldık. Nudem Y. duygusal ilişki yaşadığım kız arkadaşımdır. Murat'ı aramasını ben söyledim, ama kendini “Hilal Acet” olarak tanıtmasını istemedim. Murat'ın öldüğünü ben 15 gün sonra öğrendim. Seda'ya ilaç verip Murat'a teslim etmesini istemedim. Benim olayla ilgim yok” dedi.

“BENİ KULLANDI”

Sanık Seda B. ifadesinde şunları söyledi:

“Hüseyin bana muhasebecide iş bulduğunu söyledi. İşsiz olduğum için hesabıma para yatırdı. AVM'de buluştuk. Elinde içinde odun parçaları gibi bitki parçalarına benzer kola renginde sıvı bulunan cam şişe vardı.

Telefoncudan açık bir hat ve android telefon satın aldı. Çay bahçesinde oturduk. Bana birini arayacağını, benim ona çay bahçesinde olduğumu söyleyip gelince paketi kendisine vermemi istedi.

Kim olduğunu sorduğumda eski kayınbiraderi olduğunu söyleyince ‘Sen neden vermiyorsun' dedim. O da ‘Aramız bozuk, sigarayı bırakma ilacıdır, iki dakika sen götür ver' dedi. Ben de kabul ettim.

Şahsı bana işaret edip gösterince elimdeki poşet ve şişeyi verdim. Poşeti alan kişi nereye gideceğimi sordu, sonra bir ticari taksi çağırıp beni yolcu etti. Hüseyin bu olaydan sonra beni aramadı, beni kullanıp başımı bela soktuğu için kendisinden şikâyetçiyim”

“ŞİFREMİ KULLANDI YAZIŞMALARI SİLİYORDU”

Sanık Nudem Y. ise ifadesinde yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Hüseyin S. erkek arkadaşımdır. Kendisi Pınar A. İsimli sahte hesap kullanıyordu. Sosyal medyadan tanıştık, ilk önce kendini kadın olarak tanıttı. Sonra erkek olduğunu anladım.

Hilal Acet isimli hesabı ben eski sevgilimi takip etmek için açmıştım. Hüseyin, Murat Duman'ın ölümünden bir ay önce bana alacaklı olduğu birine gözdağı vereceğini söyleyip Hilal Acet hesabımın şifresini istedi.

Şifremi değiştirdiğini fark ettim. Şifreyi sorduğumda yazışmalarını silip bana öyle veriyordu. Hüseyin, Murat'ı sesli aramamı isteyip ona bayan olduğumu inandırmamı istiyordu. Bir defasında Murat'a mesaj atıp Hüseyin S. kimdir diye sorduğumda bana husumetli olduğunu söylemişti.

Ona Murat'ın ölümüyle ilgisi olup olmadığını sordum, o da sigara bırakma ilacı içip öldüğünü söyledi. Sonra kendisini arayan bir numara olduğunu, bu numarayı benim gizli numaradan aramamı söyledi.

Bende numaramı gizlemeden aradım ve görüştüğüm bayan kişinin sesini kaydettim. Hüseyin dinleyince eski eşi olduğunu söyledi ve numaramı gizlemeden aradığım için bana kızdı. Suçsuzum kullanıldım.”

“TACİZ VE TECAVÜZ MAĞDURUYUM”

Abla Leyla Duman duruşmada alınan ifadesinde şöyle konuştu:

“Hüseyin ile taciz ve tecavüz nedeniyle evlendirildim. 3 ay sonra da boşandık. Tehditlerle defalarca babamı, kardeşimi öldüreceğini söylüyordu. Boşandıktan sonra beni yaraladı, işe gidemedim. Sahte hesaplarla sürekli beni ve ailemi tehdit ediyordu.

Kardeşim çok masum bir çocuktu. Eve satın aldığını söylediği ilacı getirdi. Banyoya girdi, çıkmayınca 10 dakika sonra kapıyı kırarak girdik. Kardeşim can çekişiyordu.

Ertesi gün Hüseyin'i polisin bilgisi dahilinde aradım. Meşgule attı. Sonra beni Nudem aradı. Bana ‘Erkek arkadaşımı aradınız kimsiniz' dedi. Biz de ‘Yanlış' diyerek kapattık. Nudem'in numarasını kardeşimin hesabına yazınca Hilal Acet isimli hesap çıktı.

Nudem'i arayarak bir şey bilip bilmediğini sordum. Mesajların hepsini cinayet büroya veriyordum. Nudem, ‘Öldüreceğini bilmiyordum ama zarar vereceğini biliyordum' dedi.

Hüseyin’in yurtdışına kaçacağını bildiğim için polisin bilgisi dahilinde yerini tespit etmek amacıyla barışmak istediğim şeklinde mesajlar attım. Buluşma teklif ettim ve konum tespitiyle İstanbul'da havaalanında sahte kimlikle kaçarken yakalandı.”

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme, eşinin doğum gününde kayınbiraderine sosyal medya üzerinden tuzak kurup onu zehirleyerek öldüren sanık Hüseyin S.'yi ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanığın cezasında, suç delillerini gizlemeye çalışması, yargılamayı farklı yönlere sevk etme çabası içinde olması nedeniyle hiçbir indirim yapılmadı.

Mahkeme, sanıklar Seda B. ile Nudem Y.'nin de sanık tarafından kullanıldıklarını, böyle bir cinayet olayını önceden bilmedikleri için ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

KAYITLARA ‘SİGARA BIRAKMA KARIŞIMI’ OLARAK GEÇMİŞTİ

Murat Duman'ın ölümü ilk olarak hastane kayıtlarına aktardan aldığı sigara bırakma karışımını içmesi sonucu öldüğü şeklinde geçmişti. Baba Mehmet Duman da oğlunun ölümünün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Sağlık Bakanlığı’ndan ricam, zararlı bitkisel ilaçlar ve internet üzerinden satılan ilaçlara el atmalarıdır. Benim canım yandı, başka insanların canı yanmasın” şeklinde konuşmuştu.

Ablası bu durumun eski eşinin tuzağı olacağına dair polise ifade vermesiyle soruşturma genişletildi ve iğneyle kuyu kazan cinayet büro dedektifleri uzun uğraşlar sonucunda olayın zehirlenme olduğunu tespit etti.

Adli Tıp Kurumu da ölüm nedeninin zehirlenme olduğu tespit edince sanık son anda yurtdışına kaçarken kıskıvrak yakalandı.

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