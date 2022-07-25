Eski eş ile yeni sevgilinin kavgası ölümle bitti

İstanbul’da birlikte yaşadığı kadının eski eşiyle aralarında sorun bulunan Serdar Akdoğan (36), beline silahını takarak Mustafa Serdar K.'nın sahibi olduğu oto galeriye gitti. Yaşanan olayda bacağından vurulan Akdoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün Esenyurt, Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir galeride yaşandı. İddiaya göre Serdar Akdoğan, bir süre önce tanıştığı bir kadınla birlikte yaşıyordu.

İkilinin bir arada yaşaması sebebiyle Akdoğan ile, sevgilisinin eski kocası arasında sorun bulunuyordu. Serdar Akdoğan, yaşanan sorunlar büyüyünce, beline silahını takarak Mustafa Serdar K.'nın sahibi olduğu oto galeriye gitti.

KAVGA YAŞANDI

Serdar Akdoğan, içeriye girdikten kısa süre sonra tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Serdar Akdoğan silahını çekti. İş yerinde çalışanlar Semih K. ve Güven Ç. Akdoğan'a engel olmaya çalıştı. İkili Akdoğan’ın belinden ve ellerinden tutarak hedef almasını engelledi. Bu sırada Mustafa Serdar K.'nın kardeşi Ejder K. da silahını çekti.

BACAĞINDAN VURULDU, YAŞAMINI KAYBETTİ

Yaşanan arbede bir süre devam ederken iddiaya göre, Ejder K., iki kişinin tutmaya çalıştığı Serdar Akdoğan'a ateş etti. Silah sesleri üzerine durum polise bildirildi. Ekipler kısa sürede olay yerine geçti. Silahlı saldırıda bacağından yaralanan Akdoğan, olay yerine giden polis tarafından hastaneye götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mustafa Serdar A. kardeşi Ejder A. ve diğer 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda ise 2 tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Ejder K. tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KAMERALARA YANSIDI

Olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, elinde silah olan Serdar Akdoğan'ın iki kişi tarafından tutulduğu, diğer bir kişinin ise silahını çektiği görülüyor. Ejder A.. olduğu belirtilen kişinin silahını Akdoğan'a doğrulttuğu anlar kameralara yansırken, ateş etme anının görüntülerde yer almdığı belirtildi. Kameraların görmediği bir noktada bacağından vurulan Akdoğan’ın yürüyerek galeri kapısına yöneldiği, elinde silah olan kişinin tabancasını beline taktığı anlar da görüntülere yansıdı.

İlginizi Çekebilir ‘Kuma getirme' cinayeti davasında iş insanına tahliye