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Eski istihbaratçı Sabri Uzun beraat etti

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, ‘FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak’ ve ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütü bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

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Eski istihbaratçı Sabri Uzun beraat etti

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Uzun ve avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını tekrarlayan savcı, Uzun'un ‘FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak' ve ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütü bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise, müvekkilinin üzerine atılı suçlamaların herhangi bir somut delile dayanmadığı için beraatini istedi. Sanık ve avukatının beyanlarını dinleyen mahkeme, Sabri Uzun hakkında beraat kararına hükmetti. (İHA)

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