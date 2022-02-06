Esnaftan mumlu protesto

Aşırı zamlardan kaynaklı kitlesel protestoların yaşandığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf, elektrik faturalarını mum yakarak protesto etti.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yüksek zamlardan kaynaklanan elektrik faturalarına tepkiler yayılıyor. Bugün akşam saatlerinde Yükseova ilçesinin TOKİ konutlarında faaliyet yürüten esnaflar, yüksek elektrik faturalarını mum yakarak protesto etti.

DAĞITIM ŞİRKETİNE YÜRÜMÜŞLERDİ

Yüksekova ilçesinde vatandaşlar dün ise yüksek gelen elektrik faturalarını, yürüyüş yaparak protesto etmişti. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya gelen esnaf ve vatandaşlar ilk Flay Center iş merkezi önünde toplanarak, Güngör caddesinde bulunan VEDAŞ binasına kadar yürümüştü.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, kitlesel gösteri yapan vatandaşla konuşarak protestoları sonlandırmıştı.

İTİRAZ YAĞIYOR

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre 87 bin abonenin bulunduğu Hakkari VEDAŞ’a il genelinde yaklaşık 400 abone yüksek fatura nedeniyle itiraz etti.

İlginizi Çekebilir Elektrik zamları Diyarbakır ve Mardin'de halkı sokağa döktü, polis müdahale etti

İlginizi Çekebilir Evine 1015 TL elektrik faturası gelen hamal: Terörist değil, açız aç