Estetik profesörünü ‘engellilere epilasyon projesiyle’ dolandırdılar

Ünlü estetik cerrah Prof. Dr. A.G.'yi, Avrupa Birliği engellilere epilasyon projesi adı altında 650 bin TL dolandırdıkları ileri sürülen kadın ilkokul öğretmeni ve ablasına dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Hayati ARIGAN

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Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine açılan davanın iddianamesinde dolandırıcılık olayı şöyle anlatıldı;

AB PROJESİ TUZAĞI

Engelliler merkezinde çalıştığını söyleyen Müesser Ö., Prof. Dr. A.G.’nin Bakırköy’deki özel muayenehanesini 2018’de 4 defa ziyaret etti. Kardeşi Hatice Ö.'nün sosyal bilimler alanında doçent olduğunu söyleyen Müesser Ö., Prof. Dr. A.G.’ye “Muayenehaneniz yüksek katta. Giriş katında bir yer tutmanız halinde engellilerin vücut tüylerinin alınması hizmeti karşılığında her bir işlem için Avrupa Birliği ödeneklerinden karşılanmak üzere size ücret vereceğiz” dedi.

NOTER MASRAFI

Ünlü estetik cerrah giriş katta yeni bir işyeri kiralayarak, engelliler adına 30 bin TL bağışta bulundu. Müesser Ö. ise Prof. Dr. A.G.’den noter ve kağıt parası gibi masraflar adı altında 615 bin TL'yi banka hesabına havale ettirdi.

ABLAM KANSER

Prof. Dr. A.G., parayı gönderdikten sonra Müesser Ö.'ye bir daha ulaşamadı. Ünlü estetisyen Müesser Ö.'nün doçent olduğunu iddia ettiği kardeşi Hatice Ö.'ye ulaştı. Hatice Ö. ise projenin devam ettiğini belirterek, “Ablam kanser oldu. Kemoterapi alıyor. Aldığımız parayı geri ödeyeceğiz” cevabını aldı.

5'ER YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

Abla kardeşin bir yıl oyaladığı Prof. Dr. A.G. dolandırıldığını anlayınca avukatı Sabire Akbaş aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık Müesser Ö. ve kardeşi Hatice birer yıldan 5'er yıla kadar, ayrıca 5 biner güne kadar da adli para cezası istemiyle dava açtı.

600 BİN TL GÖNDERDİ

Müesser Ö. savcılıkta verdiği ifadede şikayetçi Prof. Dr. A.G. ile engelliler tiyatrosuna sürekli bilet alması ile tanıştıklarını belirterek “Kendisi başka projeler varsa birlikte çalışmak istediğini söyledi. ‘Engellilere epilasyon projesi yapalım' dedi. Ben de kabul ettim.

Proje için alacağı cihazın vergisinin yüksek olduğu için paranın benim hesabımdan geçmesini istedi. Bunun üzerine hesabıma çeşitli tarihlerde 600 bin TL para gönderdi. Kendisinin hastalara yanlış tedavi uyguladığını görünce çalışmaktan vazgeçtim. Parayı geri göndermek istedim ancak benden 750 bin TL istedi. Sonra da telefonlarıma çıkmadı. Kardeşim Hatice ile 10 yıldır görüşmüyorum. Kimseyi dolandırmadım” dedi

Çanakkale'de bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Hatice Ö. ise savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Müesser Ö.'nün öz ablası olduğunu belirten Hatice Ö. “Kimseyi dolandırmadım. Şikayetçiyi tanımıyorum” dedi.

ŞİKAYETÇİYİM

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Prof. Dr. A.G. avukatı Sabire Akbaş ile birlikte katılırken sanıkları avukatları temsil etti. Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Prof. Dr. A.G., sanık Müesser Ö.'nün muayenehanesine birden fazla engellilere bilet satışı için deldiğini söyledi.

‘ÖĞRETMEN BEYİN, ABLA AYAKÇI’

Sanık Müesser Ö.’nün engellilere epilasyon hizmeti için Avrupa Birliği'nden fon aldıklarını söylediğini anlatan Prof. Dr. A.G., “Kendileriyle proje konusunda anlaştık. Ama proje bir türlü başlamadı. Bahane olarak önce engellilere belediyeden servis aracı sağlayacaklarını belirttiler. Sonra yerel seçimleri bahane ettiler. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal olunca bekleyelim diyerek süreci uzattılar” dedi.

Prof. Dr. A.G.'nin avukatı Sabire Akbaş ise dolandırıcılık olayında öğretmen olan sanık Hatice'nin beyin, Müesser'in ise ayakçı olduğunu belirtti. Sanık Müesser Ö. hakkında benzer olaylardan Çağlayan Adliyesi'nde 4-5 dava daha olduğunu belirten avukat Sabire Akbaş, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

TİCARİ İLİŞKİ İDDİASI

Sanık avukatı ise ortada ticari bir ilişki olduğunu belirterek, “Dolandırılma, kandırılma söz konusu değildir” dedi. Mahkeme duruşmayı Prof. Dr. A.G.’nin tanıklarının dinlenmesi için erteledi.

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