Evli ve hamile platonik aşkını kalbinden vuran kişinin 18 yıl hapsi istendi

Evli ve hamile olan platonik aşkını öldürmeye teşebbüsten 18 yıl hapis cezasına kadar yargılanan Yücel Viran'ın savunması şaşkınlık yarattı. Uğradığı saldırı sonucu bebeğini kaybeden Tuğçe D.’yi "İsteseydim öldürürdüm’’ diyen tutuklu sanık Yücel Viran yaptığının küçük bir eylem olduğunu iddia etti. Tuğçe D. ise Yücel Viran’ın kendisini daha önceden "Evlenirsen seni öldürürüm" diye tehdit ettiğini söyledi.

Hayati ARIGAN

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Gaziosmanpaşa'da 11 Ocak'ta meydana gelen olayda Yücel Viran otomobiliyle sokakta eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği evli Tuğçe D.’nin kullandığı otomobilin önünü kesti. Aracından inen Yücel Viran direksiyondaki Tuğçe D.’ye silahla altı el ateş etti. Kalbinden yaralanan Tuğçe D. hastaneye kaldırılırken saldırgan kayıplara karıştı.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Yakalanarak tutuklanan Yücel Viran hakkında hazırlanan iddianamede suçu dolaylı olarak kabul ederken hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Ruhsatsız silah taşıma” suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

EVLENİRSEN ÖLDÜRÜRÜM

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yücel Viran getirilirken, şikayetçi Tuğçe D. de hazır bulundu. Şikayetçi Tuğçe D., sanık Yücel Viran’ı 2018 yılında arkadaşının sevgilisi olarak tanıdığını, sanık aracılığıyla arsa satın aldığını belirtti. Şu anda evli olduğunu ve eşiyle 2020 yılında tanışıp bir yıl sonra evlendikleri anlatan Tuğçe D., sanıkla sevgili ilişkisi olmadığını söyledi.

Tuğçe D., “Sanıktan altın veya değerli eşya almam gibi bir durum hiç olmadı. Olay tamamen sanığın platonik olarak bana tutkun olmasından kaynaklanmaktadır. Bana pek çok kez, ‘Evlenirsen seni öldürürüm’ şeklinde mesajlar göndermişti. Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Avukatıma da ‘Bu işi ölüm temizleyecek’ demiş'' dedi.

BİR AYLIK HAMİLEYDİM ÇOCUĞUMU KAYBETTİM

Tuğçe D., olay günü alışverişten döndükten sonra aracını park ettiğini belirterek ‘'Sanık aracıyla gelip kapımı açamayacağım şekilde durdu. Silah çıkartarak doğrulttu. Kendisine evli olduğumu konuşacak bir şey olmadığını söyledim. Bana halen ‘Niye evlendin’ diyordu. Kaçabilmek için aracı geri vitese aldım. Arkadaki araçlara çarparak kaçmaya çalıştım. Buna rağmen sanık kafama silah doğrultarak bana çok yakın mesafeden ateş etti. Kalbimden yaralandım, bir aylık hamileydim. Çocuğumu kaybettim. Bir ara aracın kapısını açtığımda sanık ölmediğimi anlayarak geri gelmeye yönelik hareket yaptı. O esnada bir kadın bağırınca kaçtı'' diyerek olayı anlattı.

SAVUNMASINI VERDİ

Tutuklu sanık Yücel Viran savunmasına Tuğçe D. ile sevgili olduklarını ve 2020 yılında evlenme teklifi ettiğini iddia ederek, “Teklifimi kabul etti. Sürekli maddi destekte bulunuyordum. Altın hediyeler, cep telefonu alıyordum. 2020 yılında işlerim bozulmaya başlayınca aramıza mesafe girdi. 2021'de bir adamla tanışmış ancak benden maddi yardım istiyordu'' dedi.

TESADÜFEN KARŞILAŞTIKLARINI İDDİA ETTİ

Savunmasına Tuğçe D.'nin köye gitmek için kendisinden para istediğini fakat aldığı para ile köye değil gezmeye gittiğini ileri süren Yücel Viran, “Polis olduğunu söyleyerek Diyarbakır'a gittiğini söyledi bende kendisini görmek için Diyarbakır'a gittim ama polis olmadığını ve orada olmadığını öğrendim. Başka biriyle evleneceğini söylediği için kendisinden maddi değeri olan şeylerin parasını istedim. Vermeyince dava açtım. Arabuluculuk için gittiğim adliye çıkışında tesadüfen yolda karşılaştık. Konuşmak istediğimi söylediğimde arabanın camın açarak ‘Aç köpek iki kuruşun peşine düştün’ diyerek yüzüme tükürdü'' şeklinde anlattı.

KÜÇÜK BİR EYLEM YAPMAK İSTEDİM

Savunmasına devam eden Yücel Viran, “Yanımdaki silahla ateş ettim. Araçla geri geri giderken ateş etmeye devam ettim. Yaralanınca yardım etmeyi düşündüm ancak güvenli olmayacağını düşünerek gitmek zorunda kaldım. Küçük bir eylem yapmak istediğim için eylemi kendim sonlandırdım. İsteseydim öldürürdüm. Olaydan bir gün önce Tuğçe D.'nin evlendiğini öğrendim'' iddiasında bulundu. Mahkeme davayı tanık dinlenmesi için erteledi.