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F-16 uçaklarından eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 uçağının 'Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması' uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. 

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:15 - 13 Şubat 2022 Güncellenme:
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F-16 uçaklarından eğitim uçuşu

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetlerimize ait iki F-16 uçağımız, Deniz Kuvvetlerimizin birlik ve gemilerinin harekata hazırlık seviyeleri ile kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetinin artırılması için ‘Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması’ uçuşu gerçekleştirdi” denildi.

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