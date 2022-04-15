“Fabrikanın Muğla’nın göbeğine hançer gibi saplanmasını istemiyoruz”

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Muğla’nın Menteşe ilçesinde yapılmak istenen çimento fabrikasının kapatılmasını isteyerek, "Çimento fabrikasının Muğla'nın göbeğine hançer gibi saplanmasını istemiyoruz" dedi.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde kurulması planlanan çimento fabrikasının çevreye geri dönülmez zararlar vereceğini söyleyerek tepki gösterdi.

Erbay, “Çimento fabrikasının Muğla'nın göbeğine hançer gibi saplanmasını istemiyoruz” dedi. Sivil toplum örgütleri, çevreci ve yurttaşlar tarafından başlatılan ÇED olumlu kararının iptali için imza kampanyası sona erdi.

Toplanan 18 bin 330 imzanın Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim edilmesinin ardından Menteşe Kent Konseyi, MUÇEP Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu, Bayır Çevre Komitesi ve Eğitim-Sen Muğla Şubesi tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

“BU PROJE YANLIŞTIR”



CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay'ın da katıldığı basın açıklamasında Menteşe Kent Konseyi temsilcisi Alev Öztürk konuyla ilgili gelişmeleri aktardı. Öztürk'ün ardından söz alan Erbay projenin yanlış bir proje olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı'na bu projenin derhal iptal edilmesi için çağrıda bulunarak, “Yatırımlara karşı değiliz. Muğla'mızın güzelliklerini yarınlara bırakmak istiyoruz. Muğla'mız cennet bir il, dünyanın cennet bir köşesi.

Tarımı ve turizmi ile ülkemize önemli katma değer sağlamaktadır. Muğlalılar olarak bu güzelliği yarınlara bırakmak için Muğla'nın her köşesinde mücadele veriyoruz. Bayır'da yapılmak istenen çimento fabrikası doğamıza ve su kaynaklarımıza geri dönüşü olmayan zararlar verecektir. Bu fabrikanın yeri yanlıştır. Buraya fabrika yapılmasına izin verenlerin vicdanına sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına seslenmek istiyoruz.

Muğla'nın göbeğinde çimento fabrikası yapmak yanlıştır. Doğru bir proje değildir. Çevre Şehircilik Bakanı televizyonlarda Bodrum'da kaçak olduğu için yıkılan evlerin fotoğraflarını gösteriyordu. Çevre Şehircilik Bakanı'na sesleniyorum. Bodrum için gösterdiğiniz duyarlılığı Bayır'daki çimento fabrikası içinde göstermenizi bekliyoruz” dedi.

“ARTIK GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ÇİMENTO FABRİKASI AÇILMIYOR”

Gelişmiş ülkelerde var olan çimento fabrikalarının da kapatıldığını belirten Av. Erbay şöyle konuştu:

“Biz yatırıma karşı değiliz. Çimento fabrikası açılabilir mi? Evet, açılabilir. Muğla'nın göbeğine hançer gibi çimento fabrikasının saplanmasını istemiyoruz. Tarım arazileri zarar görecek Çimento fabrikasının kurulması planlanan bölgede 2 tane baraj bulunmaktadır. O barajlardan gelen suyla bölgedeki tarım arazileri sulanmaktadır. Bu fabrikadan çıkacak kimyasal maddeler barajlara dolayısıyla bölgedeki tarım arazilerini sulayan sulara karışacak.

Ayrıca insanlar etkilenecek. Bu fabrikaya nasıl ÇED olumlu raporu verildi anlamak mümkün değil. Bu proje acilen iptal edilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanına, Çevre Şehircilik Bakanına sesleniyorum. Bayır'daki çimento fabrikası projesi iptal edilmelidir.

Bu projeye bölge halkı karşı. Projenin iptal edilmesi için toplanan binlerce imzayı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim ettik. Dikkate almalarını bekliyoruz. ÇED raporu tekrardan incelenmeli ve iptal edilmelidir.”

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