Faik Öztrak: Apar topar Londra’ya koşmalarının nedeni işte bu hakikatte yatıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra'ya ziyaretini değerlendiren CHP Sözcüsü Öztrak, "Hazinenin 2022'de yaklaşık 25 milyar dolar dış finansmana ihtiyacı var. Bu, benzer ekonomiler içinde, en yüksek dış finansman ihtiyacı. Apar topar Londra'ya koşmalarının ve sürekli "Londra'ya selam vermemiz lazım" demelerinin nedeni de işte bu hakikatte yatıyor" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 7- 8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra'da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelmesini değerlendirdi. Öztrak, ziyaretin ardındaki sebep için dış finansman ihtiyacına işaret etti.

“25 MİLYAR DOLAR DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI VAR”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından grafik paylaşarak değerlendirmede bulunan Öztrak, “Hazinenin 2022’de yaklaşık 25 milyar dolar dış finansmana ihtiyacı var. Bu, benzer ekonomiler içinde, en yüksek dış finansman ihtiyacı. Apar topar Londra’ya koşmalarının ve sürekli “Londra’ya selam vermemiz lazım” demelerinin nedeni de işte bu hakikatte yatıyor” ifadelerini kullandı.

Ziyaretleriyle ilgili açıklamada bulunan Nebati, “Londra'da yeni modelden geri adım atmayacağımıza ikna oldular. Londra'da birtakım görüşmelerimiz oldu, onlara da selam vermemiz lazım. Şu andaki tek problem enflasyon, bunu da halledeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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