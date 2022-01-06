Faiz geliri ile vergi rekortmeni olan milyoner imam hayatını kaybetti

Bolu’da "Milyoner İmam" olarak tanınan emekli müezzin Abdullah Yüksel, 88 yaşında yakalandığı corona nedeniyle hayatını kaybetti. Yüksel, 2001 yılında Bolu'da faiz geliri ile gelir vergisi rekortmeni olmuş ve daha sonra kaydını Ankara'ya aldırmıştı.

İsmail AKDUMAN

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İzzet Baysal Caddesindeki Büyük Camide yıllarca müezzinlik görevi yaptıktan sonra emekli olan ve Milyoner İmam olarak tanınan Abdullah Yüksel, bir süre önce yakalandığı corona nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yüksel’in tedavi gördüğü İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği açıklandı.

FAİZ GELİRİ İLE VERGİ REKORTMENİ OLDU

Bolu Vergi Dairesi, 2001 yılında açıkladığı vergi rekortmenleri sıralamasında ilk 10’da bulunan isimler dikkat çekti. İlk 10 sırada faiz gelirleriyle vergi rekortmenleri bulunuyordu. Birinci sırada ise, 43 milyar 323 milyon 598 bin lira (eski para ile) menkul sermaye iradı (faiz geliri) ile emekli müezzin Abdullah Yüksel yer aldı.

“REHİN ALINIP FİDYE İSTENDİ”

Vergi rekortmeni olmasının ardından gayri meşru işler yapan kişilerin dikkatini üzerine çeken Yüksel’in evi, 2015 yılında 4 kişi tarafından basıldı. Yüksel ve evde bulunan yardımcısı bir kadın ile 2 kişiyi silahla tehdit edildi.

Saldırganlar 3 kişinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra bu kişilerin canlarına karşılık Abdullah Yüksel’den 250 bin lira istedi. Parayı vermeyi kabul eden Yüksel, bir saldırganla birlikte bankaya paraya gitti.

Banka personelinin Abdullah Yüksel’in tavırlarından şüphelenmesi üzerine polise haber verdi. Görevliler Yüksel’i oylarken bankaya gelen ekipler saldırganı yakaladı. Ardından da eve giderek diğer çete üyelerini etkisiz hale getirip rehineleri kurtardı. Yüksel yaşadığı bu olayın ardından vergi kaydını Ankara’ya aldı.