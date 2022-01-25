Fatma Girik için anma törenleri iptal edildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatma Girik için bugün Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak törenler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Şişli Belediyesi, törenin iptal edilmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bugün saat 10.00’da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılması planlanan Fatma Girik’i Anma Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır.”