Fatma Şahin de AKP’deki ranta isyan etti: Kan kusup, kızılcık şerbeti içiyorum

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, rant iddialarıyla gündeme gelen AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yönetimindeki belediyesinin söz konusu imar düzenlemesini, “Kan kusup, kızılcık şerbeti içiyorum. Biz para harcıyoruz, para ilçe belediyesine gidiyor. Şehir zarar görmesin diye ses çıkarmıyorum. Bilgiyi size teslim ediyorum” diye şikayet etti.

Ahmet KAYA

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Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, Gaziantep'in yaklaşık 500 bin Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığını, bunların vatandaş statüsünde olmamaları nedeniyle devletten yardım alamadıklarını belirtirken, başta su sorunu olmak üzere birçok konudaki hizmetlerini dile getirdi.

RANT İDDİAARINA KONU OLAN BELGEDEKİ GELİŞMELERİ PAYLAŞTI

AKP İl Başkanı Mehmet Hayri Özkeçeci ve MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdelen'in de bulunduğu toplantıda, kentin yeni yerleşim birimi olan ve geçtiğimiz günlerde AKP'li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun arsasının Düzenleme Ortaklık Payı'nı (DOP), imara konu olan arsadan değil de, daha düşük değerli arsadan verdiği, bu yüzden de rant sağladığı iddialarıyla gündeme gelen Yamaçtepe'deki imar düzenlemelerine de değindi.

“KAN KUSUP, KIZILCIK ŞERBETİ İÇİYORUM”

Yamaçtepe'nin su, kanalizasyon, yol, kaldırım çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi olarak 850 milyon TL harcayacaklarını belirten Başkan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir bölgeyi imara açmak en kolayı. Bunun yanı sıra büyükşehir, altyapı ve üstyapı çalışmalarını da üstlendi. Sizlere Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi'nin örneğini vereceğim. Biz Yamaçtepe'yi altyapı harcamaları için 250 milyon Türk lirası bir harcama söz konusuydu. Üstyapıda da bu rakam 600 milyondu. Yalnızca Yamaçtepe'ye harcanan bedeli görüyorsunuz. Biz üstyapı için 600 milyonu ödüyoruz. Kan kusup kızılcık şerbeti içiyorum, sesimi çıkartmıyorum. Şehir zarar görmesin diyorum.”

“BİZ HARCIYORUZ, PARA İLÇE BELEDİYESİNE GİDİYOR”

Parselizasyon ve planlamanın ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olduğu için paranın da ilçe belediyesine gittiğine işaret eden Başkan Şahin, tepkisini şöyle devam ettirdi:

*Yamaçtepe sayesinde ilçenin alacağı para tutarı, 1,5 milyar Türk lirası dolaylarında. Bakkal hesabıyla sizlere söylüyorum. Büyükşehir olarak Yamaçtepe için altyapı ve üstyapı harcamaları için 850 milyon Türk lirası basıyoruz.

*İlçede buradan 2 katı para elde ediyor. Biz birlik olalım dedik. Vallahi başaramadık. Kardeş olalım, kapsayıcı olalım düşüncesiyle hareket ediyorum ama yeterli gelmiyor. Ben sizin vicdanınıza güvendiğim için size bu bilgiyi teslim ediyorum.

*Siz ne olduğunu anlıyorsunuz. Bana düşen şey, dış kaynak bulmak. Bütçeyi çoğaltmak. Şehri süper ligde devam ettirmek. Bunu sizlerin bilmeniz çok mühim. Bilin ki, bilgi borçlandırır. Nimet ve külfet bölüşülmelidir. Değil mi başkanım, değil mi sayın milletvekilim?

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE İNDİRİMLİ SU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dul, yetim, 65 yaş üstü ve sosyal yardımdan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların kullandıkları içme suyunun birinci kademe mesken tarifelerinin yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediye tarafından karşılanacağını açıkladı. Şahin'in açıklamasına göre, 0-12 metreküp olan birinci kademede ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı mesken tarifelerinin yarısı Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek.

TARTIŞILAN İCRAATLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eleştirilerine hedef olan AKP'li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, son olarak gündeme gelen imar tadilatına giren arsasının DOP'unu başka bir arsadan vermesinin yanı sıra, düzenlediği kitap fuarına aralarında Atatürk düşmanlığı söylemleriyle tanınan Mustafa Armağan'ı davet etmesi, 60 milyon TL'ye okçuluk tesisi ihalesi açması, camide çorba ikram etmesi gibi icraatlarıyla biliniyor.

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